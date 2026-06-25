Del papel al posicionamiento digital: una de las ciencias más antiguas de la humanidad celebra su día con novedades

Una de las ciencias más antiguas de la humanidad es representar la superficie terrestre en mapas y planos, transformándose esa función en un aporte de vital importancia para el desarrollo social y en una acción en constante perfeccionamiento frente a cada salto tecnológico. Esa tarea tiene en la Argentina un importante bagaje histórico y se celebra cada 26 de junio, instaurado desde 1958 en el Día de la Cartografía, que conmemora la creación, en 1826, del Departamento Topográfico.

En el marco de la celebración del Día de la Cartografía, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) desarrollará este viernes 26 de junio, desde las 10, una transmisión especial en vivo a través de su canal oficial de YouTube, en www.youtube.com/IgnArgentina.

El encuentro tiene como objetivo compartir con la comunidad científica, educativa y el público general los principales proyectos, productos y desarrollos cartográficos de vanguardia que lidera la institución. Durante el evento, especialistas de diversas áreas del IGN expondrán las metodologías orientadas a mostrar cómo se produce la información geoespacial que sustenta la cartografía oficial de la República Argentina.

Asimismo, se exhibirán los productos y servicios que el IGN pone a disposición de la sociedad, las novedades editoriales y los avances en materia de representación cartográfica.

La jornada especial por el Día de la Cartografía contará con cuatro ejes temáticos a cargo de los principales especialistas argentinos en la materia. Tras la presentación a cargo del presidente del IGN, MY (R) Ingeniero Geógrafo Marcelo Fabián Ancarola, se analizará el camino de la información geoespacial y la construcción de la cartografía, mesa a cargo de Fátima Palacios, Matías Pose y Gabriel Candaosa, quienes detallarán los procedimientos técnicos y procesos requeridos para la elaboración de la información geoespacial y la cartografía del IGN.

La jornada seguirá con la mesa sobre “La cartografía del IGN al servicio de la sociedad”, en la que Gabriel Candaosa ofrecerá un recorrido por los productos cartográficos clave del instituto, los proyectos en ejecución y los desarrollos que se preparan para el mediano plazo.

Luego será el turno de “En búsqueda de reducir distorsiones: Planisferio Patterson a escala 1:11.000.000, una nueva forma de ver el mundo”, con Carlos Nelson como orador que presentará el nuevo planisferio del IGN, y las características cartográficas que lo convierten en una innovadora herramienta de representación del mundo.

En el cierre, Dolores Puente presentará el nuevo número de “El Ojo del Cóndor”, la histórica publicación científica y de divulgación del organismo.

El Instituto Geográfico Nacional invita a geógrafos, docentes, especialistas en la materia, estudiantes, periodistas y a toda la sociedad a sumarse a esta jornada de transmisión libre para conocer el detrás de escena del trabajo de producir y difundir la información geográfica del país.

Posicionamiento digital

Como una de las ciencias más antiguas, la cartografía evolucionó desde los mapas en papel hasta los sistemas de posicionamiento digital actuales. Su aplicación diaria facilita la planificación urbana, la gestión segura de recursos naturales y la navegación terrestre. Esta fecha rinde homenaje a las generaciones de profesionales y técnicos que, con su labor estratégica, brindan soberanía e información geográfica al territorio nacional.

Esos datos permitieron renovar el Atlas Geográfico de la República Argentina 2025, una publicación de más de 300 páginas que contiene información actualizada sobre aspectos físicos, políticos, humanos y económicos, con mapas físicos, políticos y de imagen satelital de cada provincia argentina, complementados con datos demográficos de acuerdo al último censo nacional.