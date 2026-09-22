Demoras en el Tren Sarmiento: un auto chocó contra una formación en Ramos Mejía

Una formación del Tren Sarmiento chocó a un auto este martes en el paso a nivel de la calle Monteagudo, en Ramos Mejía. El impacto interrumpió la circulación hacia la terminal de Once para permitir el trabajo de los servicios de emergencia, en una jornada que ya registraba complicaciones por fallas técnicas en la estación de Liniers.

Video del choque, compartido por el usuario @ReparaPC494277

El choque ocurrió metros después de la parada, cuando el tren salía rumbo a la Ciudad. Las versiones sobre el incidente marcan que barrera del cruce sobre la calle Monteagudo cuenta con las señales sonoras y luminosas en correcto funcionamiento, aunque la zona no tiene banderillero.

De acuerdo con lo informado por el medio Primer Plano, con estos elementos, las primeras hipótesis señalaron que el auto cruzó las vías cuando la señalización no se lo permitía.

Información compartida en la cuenta del Tren Sarmiento sobre el funcionamiento

Para facilitar la intervención de los equipos de asistencia en el lugar del hecho, la empresa Trenes Argentinos frenó de manera momentánea los servicios dirigidos hacia Once.

Información compartida en la cuenta del Tren Sarmiento sobre el funcionamiento

Los problemas en la estación Liniers

A la interrupción del ramal, se le sumaron inconvenientes previos en la línea. Antes del impacto en el cruce, la operadora informó demoras operativas provocadas por problemas técnicos en la estación Liniers, de los cuales no se dieron detalles adicionales.

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