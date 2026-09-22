Una por una: cuánto se paga por cada tipo de multa en septiembre de 2026

Las multas de tránsito no cuentan con un monto fijo ni se actualizan directamente según la inflación. Su valor se determina a partir de una unidad de referencia denominada Unidad Fija (UF), un mecanismo que permite mantener el valor económico de las infracciones y evitar que queden desactualizadas ante los aumentos de precios.

De esta manera, el importe de una multa surge de dos variables: la cantidad de unidades fijas que establece cada infracción (cuanto mayor es la gravedad, mayor es la cantidad de UF) y el valor vigente de esa unidad, que se actualiza periódicamente.

Otra aclaración es que el valor de una UF no se actualiza cada igual cantidad de tiempo en las jurisdicciones. Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires es cada seis meses, sobre la base del precio promedio en la Ciudad de medio litro de nafta de mayor octanaje; y en la provincia de Buenos Aires cada dos meses, también a partir del precio por litro de la nafta de mayor octanaje informado por el Automóvil Club Argentino (ACA).

Todas las infracciones de tránsito prescriben, según la Ley Nacional de Tránsito 24.449 r.classen - Shutterstock

En septiembre coincidieron el ajuste de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires y el valor de la UF en suelo porteño pasó de ser $949,99 a $1173,08 y permanecerá así hasta el 1 de marzo de 2027. Mientras que en territorio bonaerense pasó de $2271 a $2281 y quedará con ese valor hasta el último día de octubre.

Cuánto cuestan las multas más frecuentes

En la Ciudad de Buenos Aires, las infracciones de tránsito tienen los siguientes valores tras la última actualización de la UF:

Exceso de velocidad: desde $175.962 hasta $4.692.320

desde $175.962 hasta $4.692.320 Conducir con alcohol en sangre o bajo los efectos de estupefacientes: desde $175.962 hasta $2.346.160

desde $175.962 hasta $2.346.160 Cruzar un semáforo en rojo: desde $351.924 hasta $1.759.620

desde $351.924 hasta $1.759.620 Circular sin patente o con la misma adulterada: $1.173.080

$1.173.080 Circular sin VTV: $469.232

$469.232 Circular sin seguro: $351.924

$351.924 Estacionar en un lugar indebido: $117.308

En cambio, en la provincia de Buenos Aires una sola infracción puede costar más de $2.280.000, ya que los valores quedaron configurados de la siguiente manera:

Conducir con alcohol en sangre o bajo los efectos de estupefacientes: desde $684.300 hasta $2.281.000

desde $684.300 hasta $2.281.000 Exceso de velocidad: desde $342.150 hasta $2.281.000

desde $342.150 hasta $2.281.000 Cruzar un semáforo en rojo: desde $684.300 hasta $2.281.000

desde $684.300 hasta $2.281.000 Circular sin VTV: desde $684.300 hasta $2.281.000

desde $684.300 hasta $2.281.000 Estacionar en un lugar indebido: desde $114.050 hasta $228.100

desde $114.050 hasta $228.100 Circular sin seguro: desde $114.050 hasta $228.100

desde $114.050 hasta $228.100 Circular sin patente o con la misma adulterada: desde $114.050 hasta $228.100

El valor de las multas depende del valor de la unidad de medida llamada Unidad Fija (UF) Alexander Steamaze - Shutterstock

Es importante tener en cuenta que todas las infracciones de tránsito prescriben en distintos plazos, tal como lo establece el artículo 89 de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449. De todos modos, cada provincia tiene la facultad de adaptar esa normativa a sus propias necesidades y aplicarla con criterios propios dentro de su jurisdicción.

Un punto donde se ven estas diferencias es en los plazos de prescripción. Según la ley nacional, las faltas leves prescriben a los dos años, mientras que las faltas graves lo hacen a los cinco años. Este esquema funciona como un marco general, pero no es de aplicación obligatoria en todas las jurisdicciones.

En la provincia de Buenos Aires se mantiene ese criterio y se conserva la distinción entre infracciones leves y graves. Pero, en la Ciudad de Buenos Aires rige un sistema diferente: todas las faltas prescriben a los cinco años desde la fecha de la infracción, sin distinguir su gravedad.