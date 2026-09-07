Demoras y cancelaciones en los trenes hoy: así funcionan los servicios del Roca, Sarmiento, Mitre y San Martín este lunes 7 de septiembre
Por cambios en el protocolo de control de alcoholemia del personal de conducción y guardas, los servicios de distintos ramales funcionan con demoras; a continuación el funcionamiento de cada ramal
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Miles de personas se trasladan por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) por medio del sistema ferroviario y muchos están pendientes del funcionamiento de los trenes día a día para asegurarse de llegar a su destino a tiempo. Es así que puede surgir la duda sobre el estado del servicio de hoy, lunes 7 de septiembre, de los trenes Roca, Sarmiento, Mitre, San Martín, Belgrano Sur y Tren de la Costa.
En los ramales Roca y Mitre hay demoras y cancelaciones por cambios el protocolo de control de alcoholemia del personal de conducción y guardas.
Cabe recordar que algunas de las líneas tienen recorrido limitado o demoras porque se llevan a cabo obras.
Estado de trenes: cómo funcionan en el AMBA este lunes 7 de agosto
A continuación, el estado de cada una de las líneas de trenes y sus ramales hoy, de acuerdo a Trenes Argentinos:
Tren Roca
- Constitución - Alejandro Korn: hay demoras y cancelaciones por cambios el protocolo de control de alcoholemia del personal de conducción y guardas.
- Constitución - Bosques Q: hay demoras y cancelaciones por cambios el protocolo de control de alcoholemia del personal de conducción y guardas.
- Constitución - Bosques T: hay demoras y cancelaciones por cambios el protocolo de control de alcoholemia del personal de conducción y guardas.
- Constitución - Ezeiza: hay demoras y cancelaciones por cambios el protocolo de control de alcoholemia del personal de conducción y guardas.
- Constitución - La Plata: hay demoras y cancelaciones por cambios el protocolo de control de alcoholemia del personal de conducción y guardas.
- Constitución - Lobos: el servicio de Cañuelas - Lobos se encuentra interrumpido por obras de renovación de vías.
- Temperley - Haedo: hay demoras y cancelaciones por cambios el protocolo de control de alcoholemia del personal de conducción y guardas.
Tren Sarmiento
- Once - Moreno: hay demoras y cancelaciones por cambios el protocolo de control de alcoholemia del personal de conducción y guardas.
- Merlo - Lobos: el tren de las 7.41 y el de las 9.07 fueron cancelados.
Tren Mitre
- Retiro - Tigre: el servicio se encuentra reducido entre las estaciones Retiro y Victora por colisión con persona en estación San Fernando.
- Retiro - J. L. Suárez: hay demoras y cancelaciones por cambios el protocolo de control de alcoholemia del personal de conducción y guardas.
- Retiro - Bmé. Mitre: hay demoras y cancelaciones por cambios el protocolo de control de alcoholemia del personal de conducción y guardas.
- Villa Ballester - Zárate: circula con cancelaciones por problemas técnicos.
- Victoria - Capilla del Señor: el tren de las 7.13 de Mathey a Victoria circula con demoras de 22 minutos aproximadamente por problemas operativos.
San Martín
- Por el momento no hay alertas por ramal.
Belgrano Sur
- Buenos Aires- Marinos del Crucero Gral. Belgrano: circulan con recorrido limitado entre Tapiales y Belgrano, por obras.
Tren de la Costa
Este viernes, el tren Roca circula con cronograma habitual.
- Av. Maipú - Delta: circula con su frecuencia habitual.
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