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Demoras y cancelaciones en los trenes hoy: así funcionan los servicios del Roca, Sarmiento, Mitre y San Martín este lunes 7 de septiembre

Por cambios en el protocolo de control de alcoholemia del personal de conducción y guardas, los servicios de distintos ramales funcionan con demoras; a continuación el funcionamiento de cada ramal

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Así funcionan los trenes hoy
Así funcionan los trenes hoyHernan Zenteno - La Nacion

Miles de personas se trasladan por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) por medio del sistema ferroviario y muchos están pendientes del funcionamiento de los trenes día a día para asegurarse de llegar a su destino a tiempo. Es así que puede surgir la duda sobre el estado del servicio de hoy, lunes 7 de septiembre, de los trenes Roca, Sarmiento, Mitre, San Martín, Belgrano Sur y Tren de la Costa.

En los ramales Roca y Mitre hay demoras y cancelaciones por cambios el protocolo de control de alcoholemia del personal de conducción y guardas.

Cabe recordar que algunas de las líneas tienen recorrido limitado o demoras porque se llevan a cabo obras.

Estado de trenes: cómo funcionan en el AMBA este lunes 7 de agosto

A continuación, el estado de cada una de las líneas de trenes y sus ramales hoy, de acuerdo a Trenes Argentinos:

Tren Roca

El estado del servicio del tren Roca hoy
El estado del servicio del tren Roca hoyArchivo
  • Constitución - Alejandro Korn: hay demoras y cancelaciones por cambios el protocolo de control de alcoholemia del personal de conducción y guardas.
  • Constitución - Bosques Q: hay demoras y cancelaciones por cambios el protocolo de control de alcoholemia del personal de conducción y guardas.
  • Constitución - Bosques T: hay demoras y cancelaciones por cambios el protocolo de control de alcoholemia del personal de conducción y guardas.
  • Constitución - Ezeiza: hay demoras y cancelaciones por cambios el protocolo de control de alcoholemia del personal de conducción y guardas.
  • Constitución - La Plata: hay demoras y cancelaciones por cambios el protocolo de control de alcoholemia del personal de conducción y guardas.
  • Constitución - Lobos: el servicio de Cañuelas - Lobos se encuentra interrumpido por obras de renovación de vías.
  • Temperley - Haedo: hay demoras y cancelaciones por cambios el protocolo de control de alcoholemia del personal de conducción y guardas.

Tren Sarmiento

  • Once - Moreno: hay demoras y cancelaciones por cambios el protocolo de control de alcoholemia del personal de conducción y guardas.
  • Merlo - Lobos: el tren de las 7.41 y el de las 9.07 fueron cancelados.

Tren Mitre

  • Retiro - Tigre: el servicio se encuentra reducido entre las estaciones Retiro y Victora por colisión con persona en estación San Fernando.
  • Retiro - J. L. Suárez: hay demoras y cancelaciones por cambios el protocolo de control de alcoholemia del personal de conducción y guardas.
  • Retiro - Bmé. Mitre: hay demoras y cancelaciones por cambios el protocolo de control de alcoholemia del personal de conducción y guardas.
  • Villa Ballester - Zárate: circula con cancelaciones por problemas técnicos.
  • Victoria - Capilla del Señor: el tren de las 7.13 de Mathey a Victoria circula con demoras de 22 minutos aproximadamente por problemas operativos.

San Martín

Así funciona hoy el tren San Martín
Así funciona hoy el tren San Martínricardo-pristupluk-11511
  • Por el momento no hay alertas por ramal.

Belgrano Sur

  • Buenos Aires- Marinos del Crucero Gral. Belgrano: circulan con recorrido limitado entre Tapiales y Belgrano, por obras.

Tren de la Costa

Este viernes, el tren Roca circula con cronograma habitual.

  • Av. Maipú - Delta: circula con su frecuencia habitual.
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