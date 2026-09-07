Demoras y cancelaciones en los trenes hoy: así funcionan los servicios del Roca, Sarmiento, Mitre y San Martín este lunes 7 de septiembre

Miles de personas se trasladan por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) por medio del sistema ferroviario y muchos están pendientes del funcionamiento de los trenes día a día para asegurarse de llegar a su destino a tiempo. Es así que puede surgir la duda sobre el estado del servicio de hoy, lunes 7 de septiembre, de los trenes Roca, Sarmiento, Mitre, San Martín, Belgrano Sur y Tren de la Costa.

En los ramales Roca y Mitre hay demoras y cancelaciones por cambios el protocolo de control de alcoholemia del personal de conducción y guardas.

Cabe recordar que algunas de las líneas tienen recorrido limitado o demoras porque se llevan a cabo obras.

Estado de trenes: cómo funcionan en el AMBA este lunes 7 de agosto

A continuación, el estado de cada una de las líneas de trenes y sus ramales hoy, de acuerdo a Trenes Argentinos:

Tren Roca

El estado del servicio del tren Roca hoy Archivo

Constitución - Alejandro Korn : hay demoras y cancelaciones por cambios el protocolo de control de alcoholemia del personal de conducción y guardas.

: hay demoras y cancelaciones por cambios el protocolo de control de alcoholemia del personal de conducción y guardas. Constitución - Bosques Q : hay demoras y cancelaciones por cambios el protocolo de control de alcoholemia del personal de conducción y guardas.

: hay demoras y cancelaciones por cambios el protocolo de control de alcoholemia del personal de conducción y guardas. Constitución - Bosques T : hay demoras y cancelaciones por cambios el protocolo de control de alcoholemia del personal de conducción y guardas.

: hay demoras y cancelaciones por cambios el protocolo de control de alcoholemia del personal de conducción y guardas. Constitución - Ezeiza : hay demoras y cancelaciones por cambios el protocolo de control de alcoholemia del personal de conducción y guardas.

: hay demoras y cancelaciones por cambios el protocolo de control de alcoholemia del personal de conducción y guardas. Constitución - La Plata : hay demoras y cancelaciones por cambios el protocolo de control de alcoholemia del personal de conducción y guardas.

: hay demoras y cancelaciones por cambios el protocolo de control de alcoholemia del personal de conducción y guardas. Constitución - Lobos : el servicio de Cañuelas - Lobos se encuentra interrumpido por obras de renovación de vías.

: el servicio de Cañuelas - Lobos se encuentra interrumpido por obras de renovación de vías. Temperley - Haedo: hay demoras y cancelaciones por cambios el protocolo de control de alcoholemia del personal de conducción y guardas.

Tren Sarmiento

Once - Moreno : hay demoras y cancelaciones por cambios el protocolo de control de alcoholemia del personal de conducción y guardas.

: hay demoras y cancelaciones por cambios el protocolo de control de alcoholemia del personal de conducción y guardas. Merlo - Lobos: el tren de las 7.41 y el de las 9.07 fueron cancelados.

Tren Mitre

Retiro - Tigre : el servicio se encuentra reducido entre las estaciones Retiro y Victora por colisión con persona en estación San Fernando.

: el servicio se encuentra reducido entre las estaciones Retiro y Victora por colisión con persona en estación San Fernando. Retiro - J. L. Suárez : hay demoras y cancelaciones por cambios el protocolo de control de alcoholemia del personal de conducción y guardas.

: hay demoras y cancelaciones por cambios el protocolo de control de alcoholemia del personal de conducción y guardas. Retiro - Bmé. Mitre : hay demoras y cancelaciones por cambios el protocolo de control de alcoholemia del personal de conducción y guardas.

: hay demoras y cancelaciones por cambios el protocolo de control de alcoholemia del personal de conducción y guardas. Villa Ballester - Zárate : circula con cancelaciones por problemas técnicos.

: circula con cancelaciones por problemas técnicos. Victoria - Capilla del Señor: el tren de las 7.13 de Mathey a Victoria circula con demoras de 22 minutos aproximadamente por problemas operativos.

San Martín

Así funciona hoy el tren San Martín ricardo-pristupluk-11511

Por el momento no hay alertas por ramal.

Belgrano Sur

Buenos Aires- Marinos del Crucero Gral. Belgrano: circulan con recorrido limitado entre Tapiales y Belgrano, por obras.

Tren de la Costa

Este viernes, el tren Roca circula con cronograma habitual.

Av. Maipú - Delta: circula con su frecuencia habitual.