¿Estamos solos en el universo?: el enigma existencial que quiere resolver la NASA con el ultrapotente telescopio Roman

Según la NASA, el telescopio Nancy Grace Roman capturará vastas vistas panorámicas del espacio, con un campo de visión 100 veces mayor que el de los telescopios espaciales Hubble y James Webb.

La misión comienza con un viaje de 100 días hasta un punto de observación situado a aproximadamente 1,6 millones de kilómetros de la Tierra, desde donde el telescopio comenzará a cartografiar planetas fuera de nuestro sistema solar, conocidos como exoplanetas.

“Roman cambiará nuestra forma de ver el universo”, aseguró Nicky Fox, administradora de la Dirección de Misiones Científicas de la NASA.

El lanzamiento del telescopio

El exitoso lanzamiento del telescopio tuvo lugar el domingo por la mañana, hora local, desde el Centro Espacial Kennedy en Florida.

Jackie Townsend, jefa de proyecto del telescopio Roman, lo describió como “glorioso” en una rueda de prensa posterior. “El viaje fue magnífico. Nos dejó justo donde queríamos estar”, aseveró.

Aproximadamente 30 minutos después del lanzamiento, Roman se separó de su cohete SpaceX y ahora se dirige hacia su punto orbital.

Fox afirmó que Roman “descubrirá decenas de miles, tal vez incluso 100.000 nuevos exoplanetas”, refiriéndose a planetas ubicados fuera de nuestro sistema solar.

“¿Por qué nos interesan tanto los exoplanetas? Porque uno de nuestros principales objetivos en la NASA es responder a la pregunta: ‘¿Estamos solos en el universo?’”, añadió.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intervino telefónicamente en la rueda de prensa de la agencia espacial para felicitar a los científicos que trabajan en el proyecto.

“Ustedes son los más atractivos del espacio, y nosotros tenemos el país más atractivo del mundo. Así que sigamos así. Ustedes son una parte fundamental de esto”, dijo Trump.

El despegue del cohete Falcon Heavy de SpaceX que transporta el telescopio espacial Nancy Grace Roman de la NASA

La astrónoma Jenifer Millard afirmó que el telescopio estará cuatro veces más lejos de la Tierra que la Luna, donde operan muchas cámaras espaciales infrarrojas, diseñadas para captar lo que ella describe como “luz térmica”.

Según explicó a la BBC, esto es para asegurarse de que la luz infrarroja procedente de la Luna y la Tierra no interfiera con las cámaras.

El telescopio espacial James Webb de la NASA, lanzado en 2021, también orbita alrededor del Sol a aproximadamente un 1,6 millones de kilómetros de la Tierra, pero su campo de visión no es tan amplio.

El telescopio espacial Hubble de la NASA, lanzado en 1990, orbita a casi 500 kilómetros sobre la superficie terrestre.

Si bien Roman explorará el universo, Millard afirmó que los científicos también prevén que encontrará miles de nuevos mundos en nuestra propia galaxia.

¿Quién fue Nancy Grace Roman?

Nancy Grace Roman (1925-2018) fue conocida como la "madre del Hubble" por su papel en la planificación del telescopio Hubble

El telescopio recibe su nombre en honor a la física Nancy Grace Roman, quien fue la primera astrónoma jefa de la NASA en la década de 1960 y su primera ejecutiva mujer.

Durante su trayectoria profesional, desempeñó un papel fundamental en la aprobación del Telescopio Espacial Hubble por parte del Congreso de EE.UU. y, posteriormente, afirmó que su descubrimiento más interesante fue la energía oscura.

Se espera que el nuevo telescopio también revolucione nuestra comprensión del universo, incluso mediante la investigación de la energía oscura. Su vida útil inicial es de cinco años, aunque el objetivo es que funcione durante 10 años.

El lanzamiento del telescopio

La NASA afirma que sus “exploraciones exhaustivas y precisas ayudarán a los científicos a investigar la energía oscura y la materia oscura, descubrir y caracterizar exoplanetas, cartografiar miles de millones de galaxias, estudiar agujeros negros y explorar objetos desde nuestro propio sistema solar hasta el borde del universo observable”.

La materia oscura, invisible, actúa como una especie de pegamento gravitacional, mientras que se cree que la energía oscura es una fuerza repulsiva que impulsa la expansión del universo.

Se estima que, en conjunto, constituyen aproximadamente el 95% del universo.

“Con Roman, vamos a dar un salto de gigante (...) que nos permitirá observar estos mundos tan distantes y empezar a comprender realmente la atmósfera que los rodea para saber si podrían ser habitables”, sostuvo Fox.

Millard afirmó que, gracias al trabajo de telescopios como el Roman, los científicos esperan crear “enormes mapas cósmicos” del universo en diversas etapas.

“Serán casi como una cebolla, así que podrás ir develando capa tras capa (...) y ver cómo cambia la distribución de las galaxias a lo largo del tiempo cósmico”, indicó.

“Lo que queremos hacer es utilizar esta distribución para intentar descifrar la materia oscura y la energía oscura, porque sabemos que existen, vemos sus efectos, pero qué son sigue siendo un verdadero misterio”, aseguró Millard.