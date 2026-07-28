Denuncian envenenamiento de perros en Bolívar: ya murieron cuatro animales

La organización protectora de animales Sapaab denunció al menos cuatro casos de perros presuntamente envenenados en la localidad bonaerense de San Carlos de Bolívar. Tres de los animales murieron el 25 de julio, mientras que el primer caso se había registrado diez días antes. Ante esta situación, el municipio expresó su preocupación y vecinos convocaron a una marcha para este martes para reclamar que se identifique al responsable.

Según los proteccionistas, los perros presentan vómitos, convulsiones y mueren en cuestión de minutos. En los últimos días también encontraron restos de comida que sospechan estaba contaminada y solicitaron a los vecinos que aporten imágenes de cámaras de seguridad que puedan ayudar a esclarecer los hechos.

El medio local Presente Noticias publicó que los envenenamientos de perros del sábado pasado sucedieron en Avenida 25 de mayo. Allí se encontraron restos de comida y los animales presentaron vómitos, tambaleos, convulsiones y posterior fallecimiento.

El primer caso se había reportado el 15 de julio, también en Avenida 25 de Mayo.

“Venimos recibiendo avisos casi a diario. No podemos vivir así, no pueden seguir matando sin ningún tipo de remordimiento. Necesitamos encontrar a las personas que están matando estos animales y hacer justicia”, indicó Sapaab.

Por otro lado, en las últimas horas la municipalidad de Bolívar confirmó, a través de la dirección de Zoonosis, el envenenamiento de los animales y que la Justicia inició una investigación. En tanto, desde el gobierno local manifestaron su “profunda preocupación” por los reiterados casos.

Asimismo se dispusieron las intervenciones veterinarias correspondientes para determinar las causas de las muertes. “Las actuaciones permitieron confirmar que los animales fueron envenenados”, indicaron en Presente Noticias.

Convocatoria para marchar en Bolívar

Interviene en el caso la Fiscalía 15. El envenenamiento de animales constituye un delito contemplado por la Ley 14.346 de Malos Tratos y Actos de Crueldad hacia los Animales.

Sapaab convocó para este martes a las 13 una marcha en el Centro Cívico para repudiar los casos y reclamar medidas concretas de prevención.