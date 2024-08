Denuncian que hay 1000 argentinos varados en Estados Unidos por cancelaciones de vuelos de American Airlines

Escuchar

En las últimas horas, turistas argentinos denunciaron estar varados en Miami y Nueva York por cancelaciones de vuelos de American Airlines. Según pudo saber LA NACION, unos 1000 pasajeros de nacionalidad argentina son los afectados por la postergación de manera indefinida. Mientras que algunos insisten en que desde la aerolínea no ahondan en las razones detrás de las cancelaciones, otros explican que las suspensiones están motivadas por el avance de la tormenta tropical Debby.

Según pudo constatar este medio, se trata de al menos dos vuelos cancelados. El vuelo 907 de American Airlines con destino al Aeropuerto Internacional de Ezeiza tenía previsto despegar de Florida el viernes a las 22.20 (hora de la Argentina) y arribar a las 8 del sábado. Lo mismo ocurre con el vuelo 953 de la aerolínea estadounidense, que partiría desde el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, en Nueva York, a las 22 de ayer y aterrizaría en Buenos Aires a las 9.50 del domingo.

Un fenómeno similar ocurre para con los vuelos de American Airlines que parten desde Ezeiza a Miami o Nueva York. Los vuelos 900, 908 y 954 que debían salir a las 21, 21.30 y 22.30 respectivamente, fueron cancelados. Mientras tanto, otras empresas que vuelan desde y hacia ambos destinos continúan operativas, como es el caso de Aerolíneas Argentinas. “Están llegando un vuelo de Miami a las 19.15 y otro a las 4.30. Desde el JFK hay un arribo a las 3 también”, precisaron fuentes.

El abogado Fernando Burlando es uno de los tantos pasajeros afectados. “La gente está muy nerviosa. No nos dan información”, dijo a LA NACION. “El 907 es el que íbamos a tomar y está cancelado. Lo habían puesto para que saliera hoy a las 12 y se canceló nuevamente. Mi intención era llegar a Goya, Corrientes el martes [por el caso Loan]. Hay mucho conflicto. Ayer [el sábado] fue un escándalo. Había una cola enorme en la zona de [primera clase]. Imagínate las demás”, detalló.

Más adelante, el letrado teorizó: “Aparentemente sería todo por un problema gremial. Ayer se hablaba de cancelaciones por problemas climáticos, pero la realidad es que nosotros íbamos a salir igual. Había una tormenta fuerte pero ni se sentía”. Y cerró con un descargo: “No dan información. Es un destrato a la gente. Los empleados están todos amotinados en el silencio. La gente está muy nerviosa. No dieron voucher para el hotel. Un desastre”.

Daniel Puddu, un agente de viajes muy activo en la red social X, se contactó con LA NACION en calidad de varado y ofreció precisiones respecto de la situación: “Hace dos días que estamos varados en Miami. Dos veces salimos y tuvimos que volver. Volamos solamente una hora y regresamos. En todos los casos se argumentó un presunto problema de presurización en la cabina. Es algo raro de que pase todos y cada uno de los días”.

“¿Cuál es el otro problema que tienen los pasajeros? Piensan en retirar el equipaje y comprar otro pasaje para volar con otra compañía. Pero American no les dice cuándo les va a devolver las valijas. Estamos a la buena de Dios. American no contesta”, acota en un video que compartió en la plataforma de Elon Musk.

Ivvone Bowers, otra de las pasajeras del vuelo 907, acotó en declaraciones a este medio: “Estuve el viernes y el sábado esperando por salir de acá. Seguimos en Miami, tuvimos que comprar por nuestra cuenta pasajes por otra aerolínea para volver. Es de no creer todo lo que paso. Dos veces sufrimos lo mismo. Y ahora no podemos irnos por que no nos dan las valijas. Definitivamente no es un tema del clima. Hay algo más. A cada uno nos dicen cosas distintas”.

