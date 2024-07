Más de 50 turistas de Neuquén y Río Negro están varados en Escocia: denunciaron que fueron estafados

Escuchar

Alrededor de 50 turistas oriundos de las provincias de Neuquén y Río Negro están varadas en Escocia y denunciaron que fueron “estafados” por una empresa de turismo con la que pretendían recorrer todo Europa. Muchos de ellos abonaron cerca de ocho millones de pesos durante varios meses y la empresa aseguraba que iban a tomar un tour para conocer las ciudades más importantes del antiguo continente.

Según consignó el medio local ANRoca, los damnificados contactaron a una empresa de turismo, Simply English, que tiene sede en la ciudad de Catriel, en Río Negro y pero oriunda de Escocia. Según los afectados, los organizadores desaparecieron con el dinero.

“A ella [la organizadora] le pagábamos todos los meses y en ningún momento surgió una duda sobre la viabilidad del viaje”, dijo uno de los afectados. Los damnificados son de las localidades de Roca, Regina, Catriel, Cutral Co y Zapala y se encuentran alojados en una residencia para estudiantes y no pueden regresar a la Argentina.

“La verdad que ahora es todo incertidumbre. Estamos en una residencia estudiantil porque no tenemos hotel y no sabemos qué va a pasar. Nos estamos organizando colectivamente para comprar comida y aguantar estos días”, agregó.

El grupo salió el 6 de julio desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el regreso estaba previsto para el 28 de este mes desde la ciudad de Madrid, ciudad que estaba en el final del recorrido.

El viaje continuaba por Grecia y España.

Estuvieron recorriendo varios días Francia y Portugal, pero los turistas comenzaron a darse cuenta de varios problemas cuando llegaron a Edimburgo, la capital de Escocia, ya que no tenían alojamiento.

La incertidumbre se hace cada vez más grande cuando se acerca la fecha de regreso, ya que se les exigió un monto adicional para asegurar su asiento en el avión, gasto que muchos no pueden afrontar. “Ahora estamos a la deriva. Muchos de nosotros tenemos pasajes de regreso para el 28, pero no sabemos qué hacer porque para regresar tenemos que poner una suma de dinero que muchos no tenemos”, dijo una mujer afectada, que aseguró asimismo que fue “estafada”.

Los damnificados incluso mantuvieron contacto con el consulado argentino en Edimburgo, pero no se les proporcionó ninguna solución y se limitó a decir que era un conflicto entre privados. También cuestionaron a la Cancillería argentina, ya que se les pidió un listado y documentaciones y luego de tres días el Gobierno respondió que no podían intervenir.

Actualmente están alojados en una residencia estudiantil en Edimburgo y piden ayuda ante la desalentadora respuesta del consulado. Prometieron “una batalla legal” por daños, prejuicios y estafa.

La explicación de la organizadora argentina

Liliana Silva, oriunda de Catriel, era la encargada de organizar viajes turísticos y estudiantiles con la empresa escocesa Simply English, a cargo de Lorraine Weston, y denunció que también fue estafada. En diálogo con Río Negro Radio, la profesora de inglés dijo que muchos pasajeros se están enfermado producto del estrés por la situación.

Dijo que los turistas que fueron a Edimburgo a estudiar y recorrer encontraron a Simply English cerrada y aseguraron que no tenían alojamiento. Según Silva, tampoco pudieron contactarse con Weston, que habría tenido un problema de salud mental.

Los familiares de Weston habrían dicho que iban a tratar de devolver partes del dinero, pero esto para las víctimas no representa una solución, ya que tienen pasajes a otro destino pero no alojamiento ni traslado a Madrid, la última parada.

Silva, por su parte, indicó que su vínculo con Weston comenzó en 2009 cuando la escocesa residió en Catriel por un tiempo. Fue a partir del 2018 que comenzaron a organizar viajes con Simply English por Europa para conocer y estudiar.

