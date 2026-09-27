Denunciaron a un influencer de Santa Fe por cazar aves protegidas y exhibirlo en redes sociales

Un influencer fue denunciado penalmente por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe por cazar ilegalmente aves protegidas por ley en la Laguna Setúbal y exhibirlo en las redes.

La presentación judicial se produjo tras una investigación realizada por el Centro para el Estudio y Defensa de Aves Silvestres (Ceydas), una entidad con sede en Entre Ríos, que hizo públicas publicaciones del cazador en redes sociales. Según la organización, parte de las especies mostradas en las imágenes se encuentran protegidas por la legislación provincial y nacional.

El hombre acusado mataba ilegalmente especies protegidas de patos en la laguna Setúbal frente Ministerio de Ambiente y Cambio Climático

De acuerdo con la denuncia expuesta por Ceydas, el acusado, identificado como Milton Fabricio Espeche, compartió fotografías y filmaciones de sus actividades de caza en la costa este de la Laguna Setúbal. Los ambientalistas sostuvieron que en ese material podía observarse la matanza de al menos diez especies de patos y otras aves acuáticas de la región.

Entre las especies mencionadas aparecen el pato picazo, sirirí pampa y sirirí colorado. También fueron identificadas especies alcanzadas por normas de protección, entre ellas el pato capuchino, pato gargantilla, pato overo, pato cutirí, pato cuchara, pato de collar y pato crestudo.

“Subió durante varios meses y con absoluta impunidad a sus redes sociales fotos y filmaciones de sus cacerías en la costa este de la Laguna Setúbal -frente a la costanera santafesina”, denunció la organización.

El acusado cazaba fuera de temporada, en zona de veda, excedía los cupos permitidos

Además de la captura de especies protegidas, la organización denunció a través de su cuenta de Instagram que las actividades habrían sido realizadas fuera de temporada, en zonas donde la caza está vedada y sin la correspondiente licencia habilitante.

También remarcó que los hechos ocurrieron a poca distancia de la sede del Ministerio de Ambiente provincial, ubicada en las inmediaciones de la Laguna Setúbal.

Tras la difusión pública del caso, el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe decidió denunciar al hombre que incurrió en esas infracciones a la Ley Provincial N.º 4.830 de Protección de Fauna.

Desde la cartera conducida por Enrique Estévez informaron al diario La Capital de Rosario que la denuncia fue presentada contra “el ciudadano que realizó material fotográfico, difundido en redes sociales, donde se evidencia la caza ilegal de aves protegidas en la zona de la Laguna Setúbal”.

Desde Ceydas celebraron la intervención del Gobierno provincial y destacaron que la denuncia fue posible gracias a la difusión pública del caso. La organización sostuvo que puso toda la información recopilada a disposición de la Justicia para colaborar con la investigación. “Entre todos lo logramos”, escribió en su cuenta de Instagram.

El posteo de Ceydas tras presentación de la denuncia del gobierno santafesino contra el influencer de la caza deportiva

Desde el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático remarcaron la importancia de la participación ciudadana en la detección de estos casos.

Según señalaron, los controles estatales resultan más eficaces cuando cuentan con el acompañamiento de la comunidad. Además, indicaron que cualquier episodio vinculado con caza furtiva, tráfico ilegal o maltrato de animales silvestres puede denunciarse a través del 911 o mediante los canales oficiales habilitados por la provincia.