Deportes, alcohol y sexo: cuánto tiempo hay que esperar luego de aplicarse la vacuna contra el Covid

Aunque en el país ya son casi 40 millones de personas las que recibieron al menos una dosis de la vacuna contra la Covid-19, las dudas en torno a actividades cotidianas aún siguen apareciendo al momento de pasar por un centro de vacunación y poner el brazo. “¿Puedo salir a correr?”, “¿Puedo tomar alcohol?”, “¿Cuándo puedo tener relaciones sexuales?”. Esas son solo algunas de las preguntas más comunes que responden, en más de una oportunidad, los miles de vacunadores que hay en el país.

LA NACION consultó a funcionarios del Ministerio de Salud de la Nación y expertos en salud para saber cuál es el tiempo mínimo que se debería esperar para hacer actividades cotidianas luego de recibir un pinchazo y si, dependiendo de cada vacuna, estos tiempos pueden variar.

“ Para ninguna vacuna hay tiempo estipulado fijo, ni para volver a hacer deporte, ni para tomar alcohol, ni para tener relaciones. Lo que explican los vacunadores tiene que ver con recomendaciones habituales. Si la vacuna puede generar dolor muscular, por ejemplo, y te vas a hacer ejercicio directamente, puede haber confusión”, explicaron desde la cartera que dirige Carla Vizzotti a LA NACION.

Sin embargo, sobre el tema no hay una sola respuesta, otros profesionales de la salud hablan de plazos que van desde las ocho hasta las 72 horas desde que una persona recibe una dosis de la vacuna. “Se sugiere esperar 72 horas antes de volver al deporte, tomar alcohol o tener relaciones sexuales, ya que se trata del período en el que -si bien se han visto muy pocos casos- se pueden presentar los efectos adversos de la vacuna”, dijo a LA NACION Aníbal Feder, director médico de Emergencias.

“La implementación de la vacuna Covid despierta diversas inquietudes. Al respecto no existe evidencia alguna de que la actividad sexual deba limitarse o suspenderse incluso el mismo día de la vacunación. En cuanto al consumo de alcohol, este debe ser moderado como para el resto de las vacunas. El consumo en exceso interfiere la respuesta inmunológica en cualquier clase de vacunación”, dijo a LA NACION Paola Caro, directora médica de Vittal, y agregó: “Obviamente, si la persona vacunada presenta síntomas que puedan ser compatibles con la propia enfermedad o efectos adversos, debe limitar o suspender toda práctica que implique contacto directo. Igual razonamiento se aplica a la práctica de actividad física. No existe ninguna evidencia científica que indique limitar dicha actividad a no ser que la persona se encuentre con síntomas tales como fiebre, dolores musculares, cefalea, escalofríos”.

Cuáles son los efectos adversos según cada vacuna

Según la última información publicada por el Ministerio de Salud de la Nación respecto de los posibles efectos adversos leves de las vacunas que se aplican en el país, los mismos se dividen en locales (zona donde se aplicó la vacuna) o generales.

Sputnik V

Locales (en el brazo donde se recibió la dosis):

Dolor

Hinchazón

Hematoma

Enrojecimiento

Picazón

Aumento de temperatura en el lugar de la inyección

Generales:

Malestar general

Febrícula o escalofríos

Fatiga

Náuseas

Cefalea (dolor de cabeza)

Mialgias (dolor muscular)

Artralgias (dolor articular)

Otras reacciones a corto plazo como cuadro similar a gripe de corta duración

AstraZeneca/Covishield

Locales (en el brazo donde se recibió la dosis):

Dolor

Hinchazón

Hematoma

Enrojecimiento

Picazón

Aumento de temperatura en el lugar de la inyección

Generales:

Malestar general

Febrícula o escalofríos

Fatiga

Náuseas

Cefalea (dolor de cabeza)

Mialgias (dolor muscular)

Artralgias (dolor articular)

Otras reacciones a corto plazo como cuadro similar a gripe de corta duración

Sinopharm

Locales (en el brazo donde se recibió la dosis):

Dolor

Hinchazón

Enrojecimiento

Prurito

Aumento de temperatura en el lugar de la inyección

Generales:

Fiebre transitoria

Fatiga

Diarrea

Tos

Disnea (dificultad para respirar)

Náuseas

Vómitos

Cefalea (dolor de cabeza)

Mialgias (dolor muscular)

Artralgias (dolor articular)

Somnolencia

Mareos

Anorexia

Moderna

Locales (en el brazo donde se recibió la dosis):

Dolor

Edema y/o hinchazón

Linfadenopatía axilar homolateral.

Eritema

Reacción urticaria o rash (erupción) cutáneo local

Prurito en el sitio de la inyección

Generales:

Cefalea

Náuseas

Vómitos

Fatiga

Fiebre transitoria

Escalofríos

Mialgias

Artralgias.

En la población de 12-17 años, los eventos adversos identificados más frecuentemente fueron:

Locales (en el brazo donde se recibió la dosis):

Edema y/o hinchazón en el sitio de la inyección,

Hinchazón/sensibilidad axilar homolateral.

Generales:

Cefalea

Náuseas

Vómitos

Mialgias

Artralgias

Fatiga

Fiebre transitoria

Escalofríos

Convidecia/CanSino

Locales (en el brazo donde se recibió la dosis):

Dolor en el sitio de la inyección

Eritema

Hiperemia

Prurito

Edema y/o hinchazón en el sitio de la inyección

Generales:

Fatiga

Fiebre transitoria

Cefalea

Diarrea

Náuseas

Somnolencia

Artralgias

Tos

Vómitos

Anorexia

Mareos

Prurito

Odinofagia (dolor al tragar)

Pfizer-BioNTech

Locales (en el brazo donde se recibió la dosis):

Dolor

Edema y/o hinchazón en el sitio de la inyección

Eritema en el sitio de inyección.

Prurito en el sitio de la inyección

Dolor en el brazo.

Generales: