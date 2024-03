Desde la madrugada: largas filas para registrar la SUBE a una semana de que rija el nuevo tarifario

Escuchar

Largas filas de usuarios de la tarjeta SUBE en las estaciones de Retiro y Constitución. Esa es la postal que se repite, con intermitencias, desde febrero pasado, cuando la Secretaría de Transporte de la Nación anunció que, a partir del 1° de abril, los pasajeros que no hayan registrado el plástico pagarán una tarifa de trenes y colectivos más elevada. Sin embargo, hoy, el organismo volvió a aclarar que el trámite se extenderá para aquellos que no pudieron acreditarla: “Es importante destacar que la posibilidad de registrar la SUBE no va a finalizar el 31 de marzo, sino que seguirá vigente para realizar el trámite cuando se desee”.

Pero más allá de la aclaración oficial desde el 1° de abril, los usuarios que no realizaron la nominalización pagarán la tarifa más elevada, que en el caso de los colectivos puede llegar a $370 y en la de los trenes, a $208.

En principio, el registro puede hacerse online, pero, como la página a veces colapsa, muchos usuarios optaron por hacerlo de presencial en las Unidades de Gestión SUBE, que se despliegan a lo largo de la ciudad.

Una de ellas está ubicada en la estación Constitución, donde la fila esta tarde se regeneraba todo el tiempo. “Es todos los días así, desde que lo anunciaron”, describió un empleado de Emova, la concesionaria de Subte, sobre las largas colas que desde hace días ocupan el subsuelo de la terminal. “SUBE por favor forme fila aquí. Sea amable”, se leía en la zona.

Usuarios molestos por la espera Rodrigo Néspolo

En un momento, un usuario, cansado y enojado por la espera, consultó hasta qué hora iban a estar abiertas las oficinas. “Hay solo dos personas atendiendo y solo tres de la fila tienen números. Yo solo quiero saber que van a atender hasta las 18″, dijo el hombre que no tenía tenía un turno asignado. “Vamos a cerrar a la hora que tengamos que cerrar”, le contestaron con molestia.

Minutos más tarde, los empleados empezaron a repartir números a todos los que aguardaban en la fila. Otros dos trabajadores de manera improvisada también registraban personas en el hall con tablets.

“No pusimos hacer el registro de la tarjeta de manera online. Desde que empezó todo esto está colapsado”, dijo Verónica, una de las usuarias que formaban la fila.

“Capaz que nos dan número para volver mañana. Nos comentó el policía que a las 4 de la mañana ya arrancan las filas”, contó Giselle Iniguez, que aguardaba con una amiga.

Esta tarde en la estación Retiro, también se veían largas filas Fabian Marelli

A pesar de que de las Unidades de Gestión SUBE están consignadas en la página oficial, una usuaria quiso registrar la tarjeta en la oficina ubicada en la avenida Martín García 464, en Barracas, pero no pudo hacerlo porque le indicaron que no era el lugar indicado. “Solo en Retiro y Constitución se puede hacer el trámite”, le contestaron los empleados.

En la terminal de Retiro, también se veían estas escenas de largas filas y enojo por la espera.

Desde que comenzó la campaña de registración ya se nominalizaron más de 2.300.000 de nuevas tarjetas en los canales digitales y presenciales de atención.

Usuarios de la tarjeta SUBE en Retiro Fabian Marelli

¿Dónde se puede registrar la SUBE?

De forma digital:

• A través de la web argentina.gob.ar/SUBE opción “Registrala”.

• Desde la aplicación SUBE, disponible para teléfonos con sistema operativo Android 6 o superior y tecnología NFC.

• Llamando al 0800-777-7823 (opción 3) de lunes a viernes de 8 a 20 horas.

Para finalizar el proceso de registro es importante completar el último paso, que consiste simplemente en apoyar la tarjeta en una Terminal Automática o en la parte trasera del teléfono con la aplicación SUBE, seleccionando “Acreditar o consultar” y luego “Ver saldo”.

De forma presencial:

También se puede registrar la tarjeta en las Unidades de Gestión SUBE (UGS). A través de este enlace el usuario podrá saber cuál es la más cercana a su domicilio.

Y en los Centros de Atención SUBE, ubicados en:

Estación Retiro: Av. Dr. José María Ramos Mejía 1430, CABA. De lunes a viernes de 8 a 18, excepto feriados.

Av. Dr. José María Ramos Mejía 1430, CABA. De lunes a viernes de 8 a 18, excepto feriados. Constitución: Av. Brasil 1128 (Estación FFCC Roca). De lunes a viernes, de 7 a 18, excepto feriados.

Av. Brasil 1128 (Estación FFCC Roca). De lunes a viernes, de 7 a 18, excepto feriados. Ezeiza: Nicolás Avellaneda 51. De lunes a viernes, de 8 a 13, excepto feriados.

Nicolás Avellaneda 51. De lunes a viernes, de 8 a 13, excepto feriados. La Plata: Calle 41, entre calle 4 y diagonal 74, Local 1 (Terminal de Ómnibus). De lunes a viernes, de 10 a 15, excepto feriados.

Calle 41, entre calle 4 y diagonal 74, Local 1 (Terminal de Ómnibus). De lunes a viernes, de 10 a 15, excepto feriados. Moreno: España 11 (Estación de trasbordo Línea Sarmiento). De lunes a viernes de 8 a 18, excepto feriados.

España 11 (Estación de trasbordo Línea Sarmiento). De lunes a viernes de 8 a 18, excepto feriados. San Miguel: Av. Dr. Ricardo Balbín 1349. De lunes a viernes de 8 a 13, excepto feriados.

