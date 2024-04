“Ya gasté más de $5000”: la odisea de los pasajeros afectados por el paro de colectivos en el AMBA

Escuchar

Decenas de personas se pasean erráticas por las paradas de colectivos frente a la estación de trenes de Constitución, algunos con sus celulares en mano, intentando encontrar algún camino alternativo hasta sus trabajos; otros, buscando a alguien que despeje sus dudas.

“¿Línea 59?”, pregunta una mujer. “Está de paro”, le contesta Vanesa Cordero, otra pasajera, que tiene el listado actualizado esta mañana de las líneas fuera de servicio en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA). “¿95?¿10? ¿17?” “Están todas de paro”, le vuelve a responder la mujer de 40 años, resignada, sentada en los bancos de una parada de colectivo que hoy por la mañana anunció el cese de actividades. “Estoy esperando que mi jefa me avise si me paga el Uber, que sale $4300. Si no, me vuelvo”, afirma Cordero, que trabaja como empleada doméstica en el barrio de Palermo.

Como ella, hay muchos otros pasajeros que se encuentran afectados por el paro de colectivos y para quienes tomar un transporte privado a través de una aplicación resulta un gasto imposible de afrontar.

Para dar marcha atrás con la retención de tareas, los colectiveros informaron que aguardan el depósito de las sumas que les reclaman a las empresas como parte de un aumento salarial. Sin embargo, los empresarios ya adelantaron que no están en condiciones de afrontar ese pago.

“Hoy ya gasté más de $5000, entre Uber, tren y colectivo. Además de que tardé muchísimo. De Ciudadela Norte a Once, de Once improvisé para acá. Ahora improviso de nuevo”, cuenta, frustrada, Pamela Carrasco, de 37 años, quien trabaja como empleada administrativa en Avellaneda, y ya también se preocupa por el regreso a su casa. “¡No sé cómo voy a volver!”, dispara.

Las aplicaciones de transporte se encuentran colapsadas, lamenta Gabriela López, cuidadora de adultos mayores, de 48 años. Ella y Adriana, una mujer a quien acaba de conocer en Constitución y con quien descubrieron que van a un lugar cercano, se concentran en sus celulares y abren diferentes aplicaciones en busca de algún auto disponible para viajar juntas.

López tomó el tren temprano desde Ezeiza esta mañana con la esperanza de que alguno de todos los colectivos que la dejan cerca de su trabajo no estuviera de paro. “No queda otra que improvisar. Pasó lo mismo la otra vez: muchas líneas se sumaron en el momento”, expresa la mujer, sin sacar la mirada del celular.

Entre las líneas adheridas a la medida de fuerza figuran: 1, 2, 4, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 29, 32, 33, 34, 37, 39, 41, 42, 45, 46, 47, 49, 53, 55, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 70, 71, 75, 78, 86, 87, 88, 90, 92, 93, 95, 96, 97, 102, 103, 105, 109, 110, 111, 113, 114, 118, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 133, 136, 140, 143, 145, 148, 151, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 163, 166, 169, 172, 174, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 193, 194 y 195.

Como siempre que hay paro, quienes trabajan en la plataforma de colectivos de Constitución orientando a los pasajeros tienen un trabajo extra: cientos de pasajeros frecuentes que no saben de qué manera llegarán a sus casas o sus trabajos. “No, señora, ninguno que ande la va a dejar en Paseo Colón”, dice uno de los empleados, antes de girar para responder otra duda y después otra. Hay fila a su alrededor, y los pasajeros que esperan comienzan a responder sus consultas entre ellos.

Una de los usuarios que consulta es la enfermera Aimara Carreras, de 28 años, quien viaja desde Luis Guillón hasta el microcentro para realizarse un estudio preocupacional, al que ahora teme llegar demorada.

Carrasco, por su parte, ya sabe que por lo menos fichará en su trabajo una hora tarde. “Además del valor del transporte, tengo descuento en el trabajo por no llegar a tiempo”, suma la mujer, que salió de su casa en Ciudadela hace dos horas y media.

“Estoy viendo cómo hago”, dice, sentado sobre el banco de la parada de un colectivo que no pasará, Marcelo Gelder, de 58 años. El vecino de Ezeiza, que trabaja en la cocina y el salón de un bodegón de La Boca, mira la lista actualizada en las líneas de paro en internet y cierra los ojos para intentar imaginar un camino alternativo. “Está complicado –protesta–. Esto no es nada nuevo, pasó hace poco, pero no me deja de afectar. No quiero pagar un taxi. Ya el transporte público me sale caro”.