Después de los aislamientos por el Covid, ¿atacan con más fuerza los virus?

Pasados hasta el momento los peores momentos de la pandemia de Covid-19, comenzó a expandirse la percepción de que los virus de resfríos, gripes y gastrointestinales son “más fuertes”. Por estos días, en buena parte del país, hay un brote de gripe A con cuadros de fiebre, tos, congestión y dolor corporal. Muchos comenzaron a preguntarse si el sistema inmune quedó más débil por los meses de aislamientos y el uso del barbijo.

Pero desde el sector de salud rechazan esa hipótesis y advierten que lo que está sucediendo es que, por las secuelas psicológicas que dejó la pandemia, hay “menos tolerancia” a los otros virus. No física sino mental.

Elena Obieta, integrante de la Sociedad Argentina de Infectología, rechaza de plano esa posibilidad y la compara con otros mitos como el que los “antibióticos comen los glóbulos rojos”. Sí admite que, en los últimos dos años, no hubo casos de influenza porque “todo cuadro febril” que llegaba al médico “era Covid-19″.

“No hallamos gripes agresivas porque no buscamos —dice a LA NACION—. Este año en otoño-invierno, con un alto porcentaje de gente vacunada, tendremos cuadros de neumonías graves por el virus de la influenza. Ya no será el del coronavirus el único que tendremos que buscar”.

Coincide con esa mirada el neumólogo Juan Pablo Casas, que explica que el uso del barbijo, junto a la vacunación, es la combinación más eficaz para prevenir el Covid-19, pero enfatiza que no solo el mal uso sino usar algunos “mal confeccionados” pueden generar problemas.

“Los barbijos deben permitir ventilar, debe entrar y sacar aire y hay algunas infecciones atípicas que podrían estar relacionadas a su mal uso o mala calidad —describe el experto—. Sirven como un bloqueo para evitar que entren virus y polvo, pero los que bloquean demasiado puede hacer que se genere más humedad y temperatura y eso es contraproducente para virus y bacterias habituales”.

Sí al barbijo

Obieta y Casas coinciden en que el buen uso del barbijo sí demostró su eficacia para que, en estos dos años, haya habido menos crisis en asmáticos, alérgicos y afectados por EPOC. Señalan que no hace falta usarlo al aire libre si no hay mucha gente alrededor y que se deben extremar las precauciones como lavarlos y desecharlos después de varios usos. “Nada es peor que no usarlo”, sintetiza Obieta.

El pediatra Enrique Orchansky repasa que en estos meses de más lluvias, hay más virus que provocan infecciones leves. “La sequía trae otros males; ahora estamos viendo virosis digestivas, respiratorias o mixtas”, apunta y remarca que, como coinciden con el inicio de las clases, hay contagios familiares y en el aula.

“Tenemos mala memoria, porque estas situaciones se ven todos los años. Como en los últimos dos años tuvimos la cabeza solo en el nuevo coronavirus, ahora todo parece nuevo y hay más preocupación”, insiste y sostiene que, después de Semana Santa, esas infecciones bajan.

Los especialistas consultados subrayan que el sistema inmune se altera “después de varios años” y que las cuarentenas o el Covid-19 no causaron un cambio. “Sería ilógico, pero si pasara estaríamos en presencia de infecciones muy severas”, acota Orchansky.

Para el pediatra la mayor preocupación por los cuadros de infecciones es un “coletazo” del desgaste emocional de los últimos dos años: “El estado de amenaza provocó la sensación de que nos íbamos a morir todos y ahora hay menos tolerancia a tener fiebre, a que duela el cuerpo. El del Covid-19, como todos los virus de la historia llegan, se instalan, y a los tres años se van”.

Ratifica, además, la importancia de que los menores de 15 años completen su calendario de vacunación. El 15% de los de esa edad lo tienen incompleto, son 1,65 millones: “Hasta fines de abril y comienzos de mayo es momento para completar ese agujero negro y que no aparezcan problemas después”.