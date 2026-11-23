El coronavirus continúa evolucionando y la aparición de nuevas variantes vuelve a poner el foco en la vigilancia epidemiológica. Esta vez, investigadores argentinos identificaron la presencia de un linaje del SARS-CoV-2 que viene ganando terreno en distintos países. Se trata de PJ.2.1, una variante descendiente de ómicron que fue detectada en tres pacientes internados en hospitales de la provincia de Buenos Aires.

El hallazgo fue realizado por científicos del Laboratorio de Salud Pública, Área Genómica y Diagnóstico Molecular de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Las muestras correspondían a dos bebés de uno y dos meses de vida y a un adulto de 58 años. Mediante técnicas de secuenciación genética, los investigadores confirmaron que los tres pacientes estaban infectados con este linaje.

La variante PJ.2.1 desciende de ómicron y presenta una mayor capacidad de transmisión, aunque todavía no hay evidencias de que provoque cuadros más graves

La identificación de PJ.2.1 no significa, por el momento, que exista una amenaza sanitaria de mayor gravedad. La aparición de nuevas variantes forma parte de la evolución natural del virus, que acumula mutaciones a medida que se replica. Sin embargo, su expansión internacional llevó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a incorporarlo a su lista de variantes bajo vigilancia.

Consultado por LA NACION, el médico infectólogo y epidemiólogo Hugo Pizzi explicó que PJ.2.1 “es una variante desprendida de ómicron, muy contagiosa pero no contundente”. El especialista señaló que “hace tiempo que circula en Estados Unidos y Europa” y destacó que su identificación en el país fue posible gracias al trabajo de la UNLP. Sin embargo, consideró que los tres diagnósticos confirmados probablemente no reflejen su verdadera circulación. “Yo creo que debe haber más casos”, advirtió.

Qué se sabe sobre la nueva variante

PJ.2.1 pertenece a la familia de ómicron y desciende específicamente del linaje JN.1. Como ocurrió con otras variantes del coronavirus, presenta modificaciones genéticas que pueden influir en su comportamiento y capacidad de propagación.

Su presencia viene aumentando a escala internacional, especialmente en la región de las Américas. Canadá y Estados Unidos figuran entre los países con mayor cantidad de detecciones, mientras que Brasil también registró casos recientemente.

La vigilancia genómica permite identificar estas modificaciones y seguir la evolución del virus. Para ello, los laboratorios especializados analizan muestras de pacientes infectados y estudian su secuencia genética. Este procedimiento permite reconocer qué variantes están circulando y detectar la aparición de nuevos linajes.

Los síntomas del Covid incluyen fiebre, tos, dolor de garganta y congestión nasal, manifestaciones similares a las de otras infecciones respiratorias Freepik

En la Argentina, los tres diagnósticos surgieron de ese trabajo de seguimiento. Por ahora, su identificación no permite establecer cuántas personas podrían estar infectadas con PJ.2.1 ni determinar si tiene una circulación comunitaria extendida.

La OMS considera que el riesgo adicional para la salud pública asociado con esta variante es bajo, aunque reconoce que la evidencia disponible todavía es limitada. En particular, faltan estudios clínicos comparativos suficientes para determinar si produce manifestaciones más graves que otros linajes.

Esta distinción resulta importante. Una variante que consigue transmitirse con mayor facilidad no necesariamente provoca una enfermedad más severa. Su impacto sanitario también depende de factores como la inmunidad de la población, la edad de las personas infectadas y la presencia de enfermedades preexistentes.

Cuáles son los síntomas

Hasta el momento, no se identificó un cuadro clínico específico que permita diferenciar con certeza las infecciones por PJ.2.1 de las provocadas por otras variantes del coronavirus.

Los síntomas son similares a los de otras infecciones respiratorias, entre ellos fiebre, tos, dolor de garganta, congestión y secreción nasal. Estas manifestaciones también pueden presentarse en cuadros de influenza y otros virus respiratorios, por lo que no resulta posible establecer qué agente causó la infección únicamente a partir de los síntomas.

Aunque muchas personas desarrollan cuadros leves, el Covid puede provocar complicaciones, especialmente en adultos mayores, personas inmunocomprometidas y pacientes con determinadas enfermedades crónicas. Las embarazadas también integran los grupos que requieren especial atención.

La vacunación continúa siendo una herramienta fundamental para reducir el riesgo de complicaciones, hospitalizaciones y muertes por Covid, especialmente entre las personas más vulnerables

La aparición de nuevas variantes forma parte de la evolución natural del SARS-CoV-2. Cada vez que el virus se replica, pueden producirse modificaciones en su material genético. Algunas desaparecen sin consecuencias relevantes, mientras que otras pueden favorecer la transmisión y permitir que determinados linajes aumenten su presencia.

Por eso, la detección de PJ.2.1 no debe interpretarse como la aparición de un virus completamente nuevo, sino como otra modificación dentro de una familia de variantes que circula desde hace varios años.

Por qué sigue siendo importante la vacunación

Uno de los datos más relevantes sobre PJ.2.1 es que los primeros estudios de laboratorio muestran que los anticuerpos generados por vacunas actualizadas conservan capacidad para reconocer y neutralizar este linaje.

En particular, los ensayos realizados con sueros de personas vacunadas con formulaciones adaptadas a las variantes LP.8.1 y XFG encontraron actividad neutralizante frente a PJ.2.1. Aunque estos resultados son alentadores, no permiten establecer por sí solos cuál es el nivel exacto de protección clínica frente a la infección o la enfermedad grave.

La vacunación continúa siendo una de las principales herramientas para reducir el riesgo de hospitalización, complicaciones y muerte por Covid. Su importancia es especialmente elevada entre quienes tienen mayor probabilidad de desarrollar formas graves de la enfermedad.

En ese sentido, Pizzi puso especial énfasis en las personas más vulnerables. “Recomendamos que todo paciente frágil, con enfermedades intercurrentes, se vacune”, sostuvo, y extendió esa recomendación a las embarazadas. El especialista destacó que la inmunización durante el embarazo permite transferir anticuerpos maternos al bebé y brindarle protección durante sus primeros meses de vida.

El infectólogo Ricardo Teijeiro explicó que la nueva variante es producto de las mutaciones que experimenta el coronavirus y destacó que las vacunas mantienen su efectividad frente a estos cambios. “Lo importante es recordar que aquellos que tienen riesgo, los adultos mayores, inmunosuprimidos y embarazadas, deben vacunarse todos los años contra el Covid”, señaló. Además, advirtió que, a diferencia de otras infecciones respiratorias, el coronavirus no presenta una estacionalidad definida y puede circular en cualquier momento del año.