La Municipalidad de Pinamar resolvió que, a partir de esta temporada de verano que se avecina, la venta ambulante de churros en las playas de la comuna estará dividida en zonas que serán adjudicadas mediante licitación pública. Entre uno de los objetivos, la regulación dispuesta por la comuna busca “evitar la concentración excesiva de vendedores en determinados sectores”.

De acuerdo a uno de los puntos de la ordenanza 7336/2026 en la que se basa esta medida, ninguna persona humana o jurídica podrá resultar adjudicataria de más de una zona para un mismo rubro licitado, a menos que una zona quede vacante y en ese caso sí podría adjudicarse más de una zona al oferente.

A través de un comunicado al que accedió LA NACION, el gobierno local indicó que el nuevo esquema para la venta de churros en el frente marítimo “busca ordenar una actividad tradicional de nuestras playas, establecer responsabilidades claras y mejorar la experiencia tanto de quienes trabajan como de vecinos y turistas”.

Pinamar dividirá la venta de churros en la playa por zonas. Municipalidad de Pinamar

Con esta normativa, tanto la venta de churros como de medialunas pasa de permisos individuales a licitación pública en cinco zonas: Pinamar Norte (desde el límite norte del partido hasta la calle De Las Tres Carabelas), Pinamar Sur (desde calle De Las Tres Carabelas hasta el límite sur de la localidad de Pinamar), Ostende (todo el frente marítimo de esa localidad), Valeria del Mar (todas sus playas) y Cariló (todas sus playas). “Las churrerías habilitadas del municipio tendrán prioridad frente a otros interesados al momento de licitar”, aseguraron las autoridades locales.

Pinamar dividirá la venta de churros en la playa por zonas. Archivo

“Durante la última temporada, solamente 27 vendedores tramitaron el permiso correspondiente, mientras que más de 200 desarrollaron la actividad sin autorización. Esta situación dificultaba los controles y generaba condiciones desiguales para quienes sí cumplían con los requisitos establecidos”, prosiguieron las autoridades. Una normativa similar se aplicaría para la temporada 2027/2028 con la venta de helados.

La noticia sobre la zonificación generó una respuesta en contra de parte de una reconocida empresa que comercializa ese tipo de alimentos. “Si nosotros licitamos Pinamar Norte y vos estás en Valeria o Cariló, no vas a poder comprar nuestros churros en la playa”, se quejaron desde la cuenta oficial de El Topo en su cuenta de X.

Pinamar dividirá la venta de churros en la playa por zonas: las quejas de una empresa. @churreriaeltopo

“En vez de dar permisos, dejar que todas las churrerías compitan y controlar, les dejan el control a los adjudicatarios, olvidándose de que el monopolio de la fuerza lo tiene el Estado”, prosiguió la tradicional compañía que dice tener seis locales en esa zona.

Según la comuna, la zonificación “tiene como finalidad ordenar la actividad y determinar responsables, pero no limita la comercialización”. “Todas las churrerías tienen garantizado poder abastecer y tener presencia en todas las zonas”, aseguraron en el comunicado difundido. Cada interesado en ganar alguno de los lugares delimitados para la venta debe presentar, entre otros requisitos, un uniforme e identificación obligatoria para los vendedores, incluido un código QR individual, y la acreditación de que los trabajadores y/o la empresa tienen residencia en este municipio balneario.

“Las churrerías forman parte de la identidad de Pinamar y de la experiencia de nuestras playas. El desafío es conservar esa tradición, pero hacerlo de manera organizada, con reglas claras y garantizando una mejor convivencia para todos”, cerró el comunicado oficial.

Desde la Comuna explicaron a LA NACION que todas las churrerías habilitadas en Pinamar podrán vender sus productos en todas las zonas. “El pliego establece que los adjudicatarios estan obligados a comprarle el producto a todas las churrerías que quieran vender en su zona. Lo ideal es que los que liciten las zonas sean las churrerías, porque son quienes producen. De hecho, tienen prioridad en la licitación por sobre interesados que no sean comerciantes de churros”, indicaron.

Y agregaron: “Con los permisos individuales, cada vendedor podía vender en toda la playa. Ahora los vendedores van a estar a cargo del responsable de la zona licitada. Y tendrá que cumplir con el cupo asignado, o recibirá sanciones”.

Qué pasará con la venta de choclos, pochoclos y chipás

De acuerdo a la ordenanza, la comercialización ambulante de choclos hervidos, pochoclos, chipá y açaí constituye un régimen especial que no estará sujeta al procedimiento de Licitación Pública: “La ubicación geográfica de los permisos de los rubros será determinada por la Autoridad de Aplicación mediante decreto reglamentario”.

“Autorízase un máximo de 57 permisos para la venta de choclos, 10 para la venta de pochoclos, 10 para la comercialización de chipá y cinco para la de açaí, los cuales serán personales, precarios e intransferibles”, se agregó en la ordenanza.