Día de la Primavera. Flores amarillas y picnics, la tradición que se mantiene en Palermo

La primavera llegó a los bosques de Palermo y, como cada 21 de septiembre, familias, parejas y amigos se reunieron para celebrar al aire libre. Con la llegada del buen clima, la tradición de disfrutar de la naturaleza en esta fecha se mantiene fuerte, aunque la jornada mostró un ambiente más tranquilo que en años anteriores. A medida que avanzaba el día, grupos de personas se fueron acomodando en distintas zonas del parque, desde el Planetario hasta los alrededores de los lagos, donde los picnics, los paseos en bote y las actividades recreativas al aire libre dominaron el paisaje.

Muchos jóvenes se animaron a andar en los botes del Rosedal Nicolás Suárez - LA NACION

Sin embargo, no todo fue como en años pasados. Los estudiantes, que históricamente aprovechan esta jornada para reunirse en grandes grupos, fueron notoriamente menos. “Siempre vengo con mis amigos, pero hoy muchos no pudieron venir. Se volvió más complicado organizarse, por la pandemia nos desacostumbramos a las grandes reuniones, y eso se nota”, comentó Agustín Contreras, de 17 años, a LA NACIÓN, mientras compartía un mate con su grupo de amigos cerca del lago. “Antes, todos nos juntábamos, era como una obligación. Pero ahora muchos prefieren hacer algo más chico o directamente no vienen”.

La observación de Agustín fue compartida por varios jóvenes. “Antes éramos veinte o treinta por grupo, pero hoy apenas somos cinco”, agregó Joaquín Rivero, también de 17 años, a LA NACIÓN. “Entre los que no pudieron venir y los que prefieren juntarse en casas, ya no es lo mismo que antes. Además, con las redes sociales, muchos prefieren conectarse de otra manera. Igual, nosotros seguimos viniendo porque es parte de nuestra historia”.

Desde la pandemia, los estudiantes cambiaron la forma de festejar el Día del Estudiante, ya no salen en grandes grupos Nicolás Suárez

A pesar de esta disminución en la cantidad de estudiantes, la tradición de la primavera sigue viva en otros sectores. Familias, parejas y grupos de amigos se sumaron al festejo, disfrutando del aire libre. Desde las 13, el flujo de personas comenzó a aumentar. Familias con niños pequeños se acomodaban en las zonas más verdes, mientras los adolescentes preferían los espacios frente al Planetario o los lagos. “Venimos todos los años. Para nosotros es un día especial porque marca el comienzo de la primavera y es una oportunidad para disfrutar con los chicos”, señaló Valeria Leiva, madre de tres niños, a LA NACIÓN.

Tradición “Floricienta”

Una de las imágenes que destacó este año fue la de las flores amarillas que llevaban muchas parejas, siguiendo una tradición nacida en la serie juvenil “Floricienta”, emitida en 2004, donde se asociaban las flores amarillas con el amor y la esperanza. “Mi novia siempre me pide flores amarillas en esta fecha porque lo vio en “Floricienta” cuando era chica, y ahora es algo que hacemos todos los años”, explicó Federico Olguín, de 24 años, a LA NACIÓN, mientras caminaba con un ramo junto a su pareja.

En paralelo, los botes en el lago de Palermo se convirtieron en otra actividad popular entre quienes decidieron pasear por el agua. Las parejas, en particular, aprovecharon el día para disfrutar de la calma. “Venimos casi todos los años, aunque esta vez no hay tanta gente. Nos gusta aprovechar para hacer el paseo en bote porque es algo diferente”, comentó Marisa Soto, de 30 años, a LA NACIÓN.

Sobre la avenida Infanta Isabel, un grupo dedicado a andar en rollers se destacaba entre los picnics: “Crazy People”, una escuela de patinaje que desde hace 12 años enseña a dominar diversas técnicas sobre ruedas. Este grupo, además de celebrar el Día de la Primavera, aprovechaba la fecha para conmemorar el Día del Estudiante con una reunión al aire libre que combinaba su pasión por el patinaje con la camaradería. Encabezados por Paula Lema, campeona nacional y sudamericana, los integrantes de “Crazy People” se reunían no solo para compartir un picnic, sino para disfrutar de su deporte favorito en un ambiente festivo. Para ellos, el Día del Estudiante es una oportunidad más para fortalecer los lazos dentro de la comunidad de rollers que han construido a lo largo de los años.

Las marcas térmicas permiten disfrutar del primer día de la primavera al aire libre Nicolás Suárez

También fue una jornada ideal para las familias con niños. En las cercanías del Rosedal, varios abuelos aprovecharon para compartir la tarde con sus nietos. “Es un día para aprovechar en familia”, comentó Juan Manuel Pardo, de 65 años, mientras observaba cómo su nieta corría con una pelota.

El operativo especial dispuesto por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires fue amplio. La seguridad en los espacios verdes se reforzó con la presencia de 148 guardaparques distribuidos en 21 parques y plazas, más del doble de los que habitualmente trabajan los fines de semana y feriados. Además, personal de Defensa Civil estuvo presente en los puntos más concurridos, con carpas y unidades móviles estratégicamente ubicadas. “Es un día importante para la ciudad, y, por eso, el operativo es mayor. Nos aseguramos de que la gente pueda disfrutar con tranquilidad y de que los parques queden en buen estado”, explicaron a este medio desde el operativo.

“La jornada viene tranquila, no hemos tenido incidentes mayores. La gente está disfrutando de manera ordenada”, comentaron desde Defensa Civil a LA NACIÓN. Además, las 15 comunas porteñas reforzaron las tareas de limpieza, con más cestos y contenedores para mantener el orden. “Queremos que los espacios queden en buenas condiciones al final del día, por eso se intensificó la recolección de residuos”, explicaron los encargados del operativo.

Aunque la participación estudiantil fue menor, las familias, parejas y jóvenes que asistieron mantuvieron viva la tradición. “La primavera siempre fue una fecha para disfrutar. Aunque ahora somos menos, seguiré viniendo todos los años. Es parte de nuestras costumbres”, concluyó Federico Olguín.