Día de Todos los Muertos: qué se celebra hoy y cómo es la tradición en la Argentina

El Día de Todos los Muertos, también conocido como Día de los Fieles Difuntos, se conmemora cada 2 de noviembre. Se trata de una fecha asociada con la historia de México, dedicada a recordar a las personas fallecidas.

Dentro de la tradición católica, se invita a rezar por los seres queridos que ya no se encuentran presentes, con el objetivo de pedir el descanso de sus almas.

El Día de los Muertos se celebra originalmente en México

Si bien suele confundirse con el Día de Todos los Santos, ambas celebraciones tienen sentidos distintos. La Iglesia Católica recuerda el 1° de noviembre a todos los santos, tanto a los reconocidos oficialmente como a quienes alcanzaron la santidad sin ser canonizados. El 2 de noviembre, en cambio, se dedica a los familiares, amigos y otras personas fallecidas por quienes se llevan a cabo oraciones.

¿Por qué se celebra hoy el Día de Todos los Muertos?

Los orígenes de esta jornada refieren al período prehispánico en México. Durante esta época, existían ciertos rituales indígenas en el pueblo de Teotihuacán. Las jornadas se situaban a finales de octubre, con el objetivo de rendir homenaje a las personas fallecidas. Los locales creían que la muerte era una etapa más del ser, por lo que debía ser celebrada tal como otros acontecimientos.

Según las creencias, al dejar el plano terrenal, el alma partía viaje hacia Mitclán, un sitio considerado como el inframundo, pero que no era considerado como un lugar negativo. Sin embargo, se creía que durante una noche del año, las almas descendían al mundo de los vivos. Con el fin de guiar a los seres que visitaban la tierra, se llevaban a cabo llamativas fiestas.

La celebración del Día De Muertos en México

Las familias construían altares que presentaban comidas tradicionales para recibir las almas. Se ofrendaba también a ciertos dioses prehispánicos como Mictlantecuhtli, el dios de la muerte. Con el tiempo, la tradición se extendió a otras regiones del país y fue adoptada por otros pueblos originarios como los mexicas, mixtecas, texcocanos, zapotecas, tlaxcaltecas y totonacas.

Con la llegada de los españoles al continente americano, la festividad sufrió ciertas variaciones y por mucho tiempo se unió al Día de Todos los Santos, una fecha cristiana. Posteriormente, se trasladó al 2 de noviembre para diferenciar tanto su sentido como historia. En 2008, la Unesco declaró esta celebración como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

¿Cómo es la tradición del Día de Todos los Muertos en Argentina?

En nuestro país, esta es una fecha en la que muchas personas aprovechan para recordar a seres que ya no están presentes. Dentro de las costumbres más comunes se encuentran concurrir a cementerios, limpiar y adornar las tumbas, dejar flores y participar de misas en memoria de los fallecidos. Para muchas familias, estas visitas representan una forma de preservar el recuerdo de sus seres queridos. Las parroquias también ofrecen celebraciones religiosas y espacios de oración.

Durante estas fechas, se realizan desfiles en distintas partes del país con catrinas y carros Pexels

En el noroeste argentino, especialmente en Jujuy y otras zonas de tradición andina, la conmemoración puede incluir rituales familiares conocidos como el Día de las Almas o de los Santos Difuntos. En algunas localidades, se prepara una mesa con alimentos y bebidas que le gustaban a la persona fallecida en su honor.

Según algunas creencias, las almas son recibidas en los hogares el 1° de noviembre y despedidas al día siguiente. Durante ese tiempo, las casas pueden abrir sus puertas a familiares, vecinos y amigos que se acercan a compartir el recuerdo. Las ofrendas se reparten entre los presentes, en un gesto de encuentro y solidaridad comunitaria.