Un momento de tensión se vivió este sábado en el municipio bonaerense de Marcos Paz cuando se conmemoraba un evento histórico, la Batalla de Villamayor, que tuvo lugar en 1856. En el instante en que dos recreacionistas representaban parte del combate ante el público, un cañón real de fogueo se disparó inesperadamente ante los hombres. El estruendo, el humo y la fuerza de la detonación sorprendieron a todos.

Ante la consulta de LA NACION a la comuna de Marcos Paz, por primera vez a cargo de la organización del evento, las fuentes indicaron que el recreacionista que recibió el impacto se encuentra estable y consciente. “Presentó la fractura de una muñeca y de un dedo, además de quemaduras leves en el abdomen. Fue asistido y acompañado en todo momento por personal del municipio”, se detalló. La víctima tuvo que ser intervenida quirúrgicamente en el Hospital Cuenca Néstor Kirchner, donde permanecía bajo observación.

“Nuestro teniente de artillería introduce el saquete de pólvora. Se usaba pólvora negra…”, se oyó decir a una persona que contaba la historia el sábado por la tarde cuando, de repente, sonó una detonación. A uno de los participantes, que estaba manipulando el cañón, el estallido le hizo volar el gorro y lo dejó algo aturdido, según quedó grabado entre los testigos.

Recreaban una batalla histórica en Marcos Paz cuando un cañón se disparó accidentalmente

La jornada especial, que tuvo lugar en el Paseo del Bicentenario, conmemoraba los 170 años de la Batalla de Villamayor, librada entre antiguos soldados rosistas y las fuerzas del Estado de Buenos Aires comandadas por Bartolomé Mitre el 31 de enero de 1856.

Recreaban una batalla histórica en Marcos Paz cuando un cañón se disparó accidentalmente. captura de redes

El nombre de este combate se debe a que, según documentos de la época de los que se hizo eco la comuna local, tuvo lugar en el paraje o estancia de los Villamayor, que se encontraban en La Matanza desde 1775, cuando don Pedro Villamayor adquirió las tierras de la mano directa del representante del rey. El hecho es recordado principalmente por la brutalidad de su desenlace. Cerca de 140 hombres fueron fusilados, incluyendo al propio general Gerónimo Costa y a los coroneles León Benítez y Ramón Bustos.

Recreaban una batalla histórica en Marcos Paz cuando un cañón se disparó accidentalmente. captura de redes

María Paz Blanché, directora de Patrimonio Histórico de la municipalidad de Marcos Paz, había hablado al respecto de esta recreación días antes de este sábado. Contó que protagonizarían el evento seis grupos de recreacionistas, alrededor de 50 personas en total, que tenían armamentos de época originales y restaurados. “Son de verdad, usan pólvora de verdad, sin municiones, claro”, aclaró entonces.