Día del Estudiante: por qué se celebra hoy y 150 frases para enviar por WhatsApp

El Día del Estudiante en la Argentina se celebra el 21 de septiembre de cada año, en recuerdo del legado de Domingo Faustino Sarmiento.

La jornada toma lugar durante el Mes de la Educación, en el que se conmemoran diferentes efemérides asociadas. Este día coincide que coincide con el Día de la Primavera, busca destacar la importancia de la enseñanza, el aprendizaje y los valores del compañerismo en cada aula.

Operativos dia de la primavera y gente circulando sin barbijo! tomas-cuesta-8098

En este día, los alumnos de diferentes niveles educativos como primario y secundario no tienen clases y aprovechan el día para reunirse con sus compañeros y celebrar.

¿Por qué se celebra hoy?

La jornada fue dispuesta en recuerdo al día que arribaron los restos de Domingo Faustino Sarmiento al país, el 21 de septiembre de 1888. Conocido como el Padre del Aula, se trata de un prócer nacional cuya carrera transformó la educación en Argentina. Durante su presidencia, logró avances significativos como el aumento de alumnado, la creación de nuevas escuelas y capacitación docente.

Domingo Faustino Sarmiento

En 1902, Salvador Debenedetti, alumno de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, propuso crear una jornada para honrar la figura de todos los estudiantes del país.

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