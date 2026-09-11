Domingo Faustino Sarmiento, prócer argentino: “El buen salario, la comida abundante, el buen vestir y la libertad educan a un adulto como la escuela a un niño”

Domingo Faustino Sarmiento suele ser invocado de forma casi unívoca como el impulsor de la escuela pública argentina, el promotor de los guardapolvos blancos y el visionario que trajo maestras norteamericanas para alfabetizar a un país en formación.

Las frases célebres de Sarmiento

Sin embargo, encasillar su figura únicamente dentro del aula es reduccionista, y es preciso resaltar que Sarmiento entendió antes que muchos que la educación formal no podía florecer en la miseria ni en la opresión.

Una de sus reflexiones más resonantes, expresada durante su madurez política, sintetiza este pensamiento integral con gran lucidez: “El buen salario, la comida abundante, el buen vestir y la libertad educan a un adulto como la escuela a un niño”.

La cita condensa una premisa audaz para la época: la movilidad social y la formación ciudadana no se agotan en los libros de texto, sino que requieren de un entorno material y civil que garantice la dignidad humana.

Por qué para Sarmiento la educación iba de la mano del desarrollo económico

Para Sarmiento, la construcción de una república no dependía solo de la erradicación del analfabetismo, sino del desarrollo económico y el acceso al consumo de las clases populares.

Sarmiento observó que los países más instruidos eran también aquellos donde los trabajadores accedían a condiciones de vida dignas, a salarios acordes y a libertades individuales plenas.

De acuerdo con su pensamiento, la pobreza extrema y la precariedad deformaban el espíritu ciudadano, del mismo modo que la falta de escolarización limita el desarrollo mental de un niño.

“El buen salario, la comida abundante, el buen vestir y la libertad educan a un adulto como la escuela a un niño”, dijo Domingo Faustino Sarmiento Archivo

Comer bien, vestir de manera decorosa y percibir un sueldo remunerativo no eran para él meros indicadores económicos, sino factores pedagógicos: enseñan el valor del propio trabajo, fomentan el respeto personal y otorgan la autonomía necesaria para ejercer la libertad sin condicionamientos.

En un contexto donde la Argentina buscaba insertarse en el mundo moderno, Sarmiento promovió la infraestructura, el ferrocarril, el telégrafo, la agricultura y el comercio no solo como herramientas de progreso productivo, sino como elementos civilizatorios en sí mismos.

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