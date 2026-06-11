Día del Vecino: 150 frases para enviar por WhatsApp

El Día del Vecino en Argentina se conmemora cada 11 de junio. Es una fecha que celebra la cooperación y convivencia entre los ciudadanos. La jornada fue impulsada por un vecino porteño, quien lideró la Asociación Vecinal de Villa del Parque, conocida por su espíritu comunitario.

¿Por qué se celebra hoy el Día del Vecino?

Fue Romeo Raffo Bontá, un hombre que residía en el barrio porteño de Villa del Parque desde sus 22 años, quien ideó esta jornada. Era reconocido por su entrega y labor por promover los valores de solidaridad en su barrio, con el fin de que todos los vecinos vivieran mejor. De esta manera, fue electo presidente de la Asociación Vecinal de Villa del Parque.

Romeo Raffo Bontá, el vecino de Villa del Parque que quedó para la historia

Durante sus años al mando de esta institución, ideó campañas para mejorar la calidad de vida de todos los habitantes. En 1946, propuso la creación de una jornada para celebrar la figura de todos los vecinos en la sociedad. Raffo se inspiró en la fecha de la segunda fundación de Buenos Aires, llevada a cabo por Juan de Garay en el año 1580. Es así, que festejaron este día de manera no oficial durante muchos años.

La idea de este día es promover la buena relación entre vecinos, basado en el respeto y la solidaridad. Fuente: Shutterstock

Raffo falleció en 1954 en Villa del Parque, barrio en el que vivió gran parte de su vida. Cinco años más tarde, la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires continuó su legado al celebrar este día cada año. En 1990, se incorporó de manera oficial esta fecha con el nombre de “Día del Vecino Participativo”.

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