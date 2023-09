escuchar

La agencia de turismo “Sin Escala”, radicada en la ciudad bonaerense de Dolores, fue denunciada por cientos de clientes luego de que sus paquetes turísticos, comprados a precios por debajo del valor del mercado, fueran cancelados y su dinero no fuera devuelto. Pero la mayor sorpresa se la llevaron sus empleados, que encontraron que el local en donde operaba la empresa fue puesto en alquiler y su dueño, Ángel Manuel Cerillano, no pudo ser contactado.

Uno de los trabajadores denunció públicamente la situación este jueves, después de hacerse con la cuenta de Instagram de la firma, en donde publicó un mensaje condenatorio: “Los empleados de Viajes y Turismo Sin Escalas S.R.L. informamos a nuestros clientes y público en general que en el día de la fecha hemos perdido contacto con el dueño de la misma, Sr. Ángel Manuel Cerillano, por causas que desconocemos, dejando impagos todos los haberes, deudas y compromisos asumidos por la empresa con sus proveedores. De esta situación que hacemos pública se realizará la correspondiente denuncia judicial”, anunciaron.

A partir de la publicación, varios usuarios compartieron sus propias experiencias con sus reservas, que en muchos casos también resultaron en viajes cancelados sin el reembolso correspondiente. “En junio compré un paquete de Buenos Aires a Salta. Tres noches, con aéreo, estadía y desayuno a $60.000. Empezamos a llamar a las aerolíneas y algunos tienen el pasaje pago, pero no el hotel; otros al revés y la mayoría no tiene pago nada″, aseguró Paola Bría, una de las damnificadas, en diálogo con el medio platense 0221, y agregó que no fue hasta que se percató de un grupo de WhatsApp creado por los empleados que se dio cuenta de que todos habían sido estafados.

Camila, una de las trabajadoras, habló con el canal Somos Dolores sobre cómo ella y sus colegas supieron del engaño: “Fue muy sorpresivo. Nos dieron un informe de hacer home office el jueves, debido a que se esperaba que vinieran clientes. Entonces por la integridad de cada uno, tanto emocional como física, nos pidieron que trabajáramos desde nuestras casas”.

“La siguiente mañana nos conectamos todos y nos encontramos con que no andaba nuestro sistema donde tenemos la base de todos los clientes con la información de los paquetes. Solicitamos respuestas a nuestros superiores y no las obtuvimos. Fue totalmente inesperado. Tampoco sabemos la situación actual de la empresa así que lo estamos llevando a legales porque evidentemente hubo un abandono”, denunció la empleada, que también contó que la oficina fue abandonada y puesta en alquiler, además de ser encontrada con pintadas con insultos hacia Cerillano.

La misma empresa ya había registrado una denuncia previa por estafa en marzo de este año, cuando dos mujeres, Victoria e Ivana, compraron un paquete para unas vacaciones en Brasil que posteriormente desapareció: “Contraté el paquete para cuatro personas, dos adultos y dos menores. Un día antes del viaje me avisan que no voy a viajar, que se suspendió el vuelo. Eran las 18 horas y les pregunto por qué. Me dejan de contestar por WhatsApp. El valor de cada uno era 479 dólares”, relató Victoria, a quien le devolvieron el dinero una vez que hizo público su descargo, en diálogo con A24. “Me dijeron que fue un error de administración y que no estaban informados de lo que había pasado con los agentes”, señaló.

Las oficinas de Sin Escala, abandonadas y con pintadas apuntadas a su dueño 0221

“Yo ya hice la denuncia en la comisaría y ellos me dijeron que pasaba a la Fiscalía, la pusieron como estafa. Lo que pasa es que tienen dos páginas de Instagram y cuando me comunico, me dicen que no era la cuenta oficial de ellos, que era una cuenta trucha que se maneja igual”, añadió Ivana.

LA NACION

