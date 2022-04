¿Dónde está Alina Kabaeva? Se desconoce el paradero de la supuesta amante de Vladimir Putin desde hace semanas

Las sanciones de las potencias occidentales contra Vladimir Putin y su entorno sacaron a la luz la vida privada del presidente ruso, mantenida bajo estricta opacidad hasta ahora. Tras las medidas en torno a las dos hijas reconocidas por el líder ruso, la mirada se depositó en una excampeona olímpica que sería la amante de Putin.

Esta semana, los Estados Unidos y la Unión Europea (UE) anunciaron sanciones contra las dos hijas adultas del Putin, fruto de su primer matrimonio con Liudmila Pútina. Pero ahora aumenta la presión sobre Alina Kabaeva, la antigua gimnasta a quien algunos medios y opositores señalan como amante de Putin , algo que nunca fue confirmado por el Kremlin.

Putin es muy discreto con su vida privada. Los medios de Estado le muestran a menudo viajando o trabajando solo, demasiado ocupado en servir al país como para disfrutar del ocio. Sí apareció en público con Liudimila en el entreacto de un ballet en Moscú en 2013, la ocasión para anunciar una separación que se consumaría un año más tarde.

La exgimnasta olímpica Alina Kabaeva, la supuesta novia de Putin Archivo

Los primeros rumores existentes sobre la relación romántica que Putin y Kabaeva empezaron a circular a partir de 2008. En ese entonces, la gimnasta se desempeñada bajo el rol de diputada en el Congreso del Pueblo de Rusia. A partir de su relacionamiento con el presidente, la atleta dejó de aparecer en los medios.

Ese año, el tabloide Moskovsky Korrespondent, afirmó que Putin deseaba casarse con Alina Kabaeva. Furioso, el presidente ruso habría invitado a los periodistas a mantener su curiosidad “morbosa” lejos de su vida privada. El periódico, propiedad del empresario Alexander Lebedev (cuyo hijo, Eugeni, es una figura de los medios en Gran Bretaña), publicó unas detalladas disculpas antes de cerrar la publicación.

Sorpresivamente, en el mismo año, la gimnasta que ganó el oro en los Juegos Olímpicos del verano de 2000 admitió con orgullo haber conocido a un hombre sobre el cual sintetizó: “Lo quiero mucho a él. A veces me siento tan feliz a su lado que incluso me corre algo de miedo por el cuerpo”.

Cinco años después, Putin hizo una sugestiva declaración que dejó entrever la real posibilidad de un amorío. Tras separarse de su esposa y exazafata de Aeroflot, Lyudmila, dijo: “Tengo una vida privada en la que no permito interferencias. Debo ser respetado. No voy a permitir que metan sus narices mocosas”.

Vladimir Putin y Alina Kabaeva. Agencia AFP

Para los oponentes de Putin, la relación continúa

Pero la relación de Putin y Kabaeva sigue en la mente de los rusos y el disidente Alexéi Navalni publicó una investigación sobre ella poco antes de su detención, en enero de 2021. Allí afirmaba que Kabaeva gozaba de una red de propiedades de lujo en Rusia y una importante retribución como empleada del consejo de administración del grupo público National Media Group (NMG), donde fue nombrada por el oligarca Yuri Kovalshuk, un hombre cercano a Putin y también objeto de las actuales sanciones.

A lo largo de los años, fueron varias las ocasiones en las que ambos fueron fotografiados juntos. Según las investigaciones hechas por Navalny, varios oligarcas rusos hasta destinaron obsequios, dinero y otro tipo de activos en nombre del presidente para la familia de la atleta.

“No hay duda de que Alina Maratovna Kabaeva bailaba mejor que nadie con un balón y un lazo, pero sin Putin no tiene ninguna competencia para gestionar sociedades audiovisuales y periódicos”, afirmó Navalni.

Informaciones procedentes de las redes sociales la sitúan actualmente en Suiza, donde una petición con unas 75.000 firmas exige que se le apliquen sanciones.

“¿Por qué, dado el volumen de las sanciones contra Rusia, se la sigue acogiendo con su familia cuando Putin destroza la vida de millones de personas?”, reclama el texto de esta campaña.

Vladimir Putin y Alina Kabaeva. Agencia AFP

El gobierno federal suizo, citado por la televisión RTS, afirmó que investigó el asunto, pero que no halló “ninguna evidencia de que esta persona se encuentre en Suiza”. Georgy Alburov, investigador del fondo anticorrupción de Navalni, considera inconcebible que Kabaeva evite las sanciones.

“Forma parte del círculo más próximo de Putin, es un miembro de su familia que se aprovechó de esta situación” y su papel en un medio oficial hace de ella una “importante propagandista rusa”, afirmó.

Ya entre 2020 y 2021, Kabaeva pocas veces fue vista transitando las calles de Moscú, su lugar de residencia. En la mayoría de las ocasiones, se encontraba rodeada de guardias armados con ametralladoras y que la seguían en todo momento, hasta para sentarse a tomar una simple taza de café.

La más reciente de sus apariciones públicas ocurrió en diciembre de 2021, cuando formó parte del torneo de gimnasia rítmica “Divine Grace” (“Gracia divina”).

En la última semana se pronunció en torno a las sanciones impuestas por el Comité Olímpico Internacional (COI) a Rusia. Luego de que el organismo anunciara que el equipo ruso no iba a participar en los Juegos Paralímpicos de Beijing, la gimnasta comentó: “No se preocuparon y no sacaron de la competencia a ningún país que participó en la destrucción de cientos de miles de civiles en Yugoslavia, Irak, Libia y Siria. Pero sí se enojaron con Rusia”.

Kabaeva es gimnasta olímpica y ganadora de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 2000, en Sidney, Australia. Agencia AFP

Los opositores rusos también afirman que la relación de Putin con Kabaeva no es exclusiva. En noviembre de 2020, el medio de investigación Proekt anunció que una mujer llamada Svetlana Krivonogikh había conseguido acciones del banco Rossia gracias a Yuri Kovalshuk.

En 2003, Krivonogikh dio a luz a una niña con el patronímico (nombre propio que en Rusia designa la ascendencia paterna) Vladimir. El Kremlin afirmó que el artículo de Proekt carece de “elementos serios”.