Santi Maratea les contestó a sus seguidores que le pidieron una colecta para comprar la camiseta de Maradona

Steve Hodge tenía 23 años cuando el 22 de junio de 1986 su selección se enfrentó a la Argentina de Diego Maradona en el Mundial de México. El 2-1 a Inglaterra, el del “gol del siglo” y “la mano de Dios”, “¿De qué planeta viniste?”, “genio, genio” y la jugada que marcó la historia de los mundiales y de nuestro país. Fue en el estadio Azteca y, cuando terminó el partido, Pelusa intercambió su camiseta con Steve y durante 16 años el jugador la tuvo en su casa. “Después la doné al Museo Nacional de Fútbol y nunca la lavé, debe ser la camiseta más famosa en la historia del fútbol”, declaró en su momento. Hoy, la quiere subastar -pese a que cuando murió el delantero dijo que no lo haría- y el sueño de muchos argentinos es tener el emblema en territorio local.

Hace un tiempo, en Argentina creció el fenómeno Santiago Maratea. El influencer se puso al hombro impresionantes colectas de fondos para causas benéficas y logró asistir a los bomberos en Corrientes, pagarle un medicamento de $200 millones a una niña, juntar $10 millones para salvar un refugio de perros y gatos e incluso asistir a un equipo de atletas argentinos para que viajen al Sudamericano en 2021.

Santi Maratea es la cara detrás de una gran cantidad de donaciones para causas benéficas (Foto: Instagram)

Pero, al mismo tiempo que logró esas impresionantes hazañas, bromeó en redes con cuánto costaría, por ejemplo, pagar la deuda externa si todos donaban un poco de plata. Así, cada vez que se necesita una impresionante suma de dinero para una causa común, las redes acuden a él para ver si es posible ponerse de acuerdo y lograrlo. Aunque muchas veces queda en algo anecdótico y en chistes, otras tantas crece el rumor y la posibilidad de que la junta de fondos se haga.

La respuesta de Maratea ante la insistencia de sus seguidores Twitter: @santumaratea1

Cuando surgió la posibilidad de adquirir la camiseta que Maradona usó en 1986, los seguidores de Maratea empezaron a hacer ruido para que él arme una colecta y se traiga la famosa número 10 al país. Ruido, Trending Topics y muchas menciones en las redes sociales. Finalmente, el influencer apareció. La camiseta, se estima, se venderá finalmente por un total de US$7.000.000 luego de pujas y mucho entusiasmo. Santiago, de querer hacer la junta de plata, va por más: “Si un millón de personas ponen $2.000, juntamos 10 palos verdes y la compramos trankis (sic)”.

Luego de ese tuit, el joven influencer no volvió a hablar al respecto. En redes, se entusiasmaron, pero no fue suficiente. Todo parece indicar que no se hará, pero de hacerse, tampoco está definido a dónde iría a parar la camiseta, quién se la quedaría ni dónde se guardaría. Especulaciones y habladurías son tan solo las que circulan. Falta, pero la idea está y los usuarios de Twitter quieren “repatriar” el trapo que el capitán usó en 1986 y con el que Argentina le ganó a Inglaterra para después derrotar 2-0 a Bélgica y finalmente 3-2 a Alemania Federal y así consagrar a la Selección campeona del mundo por segunda vez en su historia.