Dalma Maradona aseguró que la camiseta que se subastará de Diego no es la de “la mano de Dios”

El miércoles por la mañana una noticia tomó a los fanáticos del fútbol por sorpresa: la camiseta que usó Diego Maradona en el mítico encuentro con Inglaterra en el ‘86 sería subastada con un precio inicial de US$ 5.300.00. El impactante anuncio llegó a las portadas de los principales medios ingleses y argentinos. Sin embargo, horas más tarde, Dalma Maradona y Claudia Villafañe aseguraron que la prenda en cuestión no es la que el aclamado deportista utilizó al realizar el histórico gol.

La camiseta que Diego Maradona habría usado en el histórico partido contra los ingleses

“Soy el orgulloso propietario de esta prenda desde hace más de 35 años, desde que Diego y yo nos intercambiamos las camisetas en el túnel después del famoso partido. Fue un privilegio absoluto haber jugado contra uno de los más grandes y magníficos jugadores de fútbol de todos los tiempos”, expresó a la prensa Steve Hodge, el exfutbolista y dueño actual de la legendaria camiseta azul. De acuerdo a la información brindada, donó la casaca al Museo Nacional del Fútbol de Manchester pero, tras varios años en exposición, decidió subastarla. La misma estaría abierta desde el 20 de abril hasta el 4 de mayo y comenzaría con un precio base de 5.300.00 dólares.

A la gran conmoción que generó la noticia se sumó una bomba más ya que, según Dalma Maradona y Claudia Villafañe, el inglés nunca tuvo la camiseta en cuestión. Durante Un día perfecto (Metro), explicaron que el intercambio se dio al final del primer tiempo cuando, en realidad, “la mano de Dios” se inmortalizó en los segundos 45 minutos del partido. Es decir, la camiseta que tiene Hodge no tiene ningún gol realizado.

Steve Hodge subastará la camiseta y espera recaudar 7 millones de dólares Archivo

Mientras el conductor del ciclo radial compartía la noticia de la subasta de la camiseta, Dalma interrumpió y dijo: “No es esa”. Luego de un pequeño debate que estalló tras esa polémica declaración, continuó: “Él (Hodge) no tiene la de las dos goles pero no lo puede decir porque, claro, tiene mucho más valor la otra. Hay dos camisetas, una del primer tiempo y otra del segundo”. Asimismo, aclaró que no hay registro fotográfico o audiovisual del intercambio, ya que se dio en una zona apartada de la gente.

Maradona antes de convertir el primer gol frente a Inglaterra en el Mundial México 86 Antonio Montano

“Conociendo a mi papá, sabes que no se la dio a nadie”, afirmó con seguridad. A pesar de que no quiso revelar quien posee actualmente la histórica prenda, aclaró que sabe quien la tiene. Al ver que aún había dudas, Dalma agregó: “No lo confirmo yo, lo dijo mi papá. ‘¿Cómo le voy le voy a dar la camiseta más importante de mi vida?’”.

En respuesta, sus compañeros le advirtieron que pensara bien lo que decía ya que podía poner el peligro la subasta. “Primero, está ganando plata con algo que ni siquiera es suyo y es una vergüenza lo que está haciendo”, lanzó, indignada.

Minutos después, desde la radio contactaron a Claudia Villafañe para poder respaldar los dichos de su hija. Una vez puesta del otro lado del teléfono, la ganadora de MasterChef Celebrity (Telefe) confirmó que, efectivamente, lo que llevaba puesto Diego cuando realizó “la mano de Dios” la tiene un exfutbolista inglés. Filosa, disparó: “Tiene la del primer tiempo que, igual, subastarla es un pecado”. Luego de las fuertes declaraciones, solo quedará esperar para ver si la venta seguirá en pie y cuánto dinero se pedirá por ella.