Dos dogos se escaparon de una casa, atacaron a una adolescente y la mataron

CÓRDOBA.– Una adolescente de 15 años murió después de haber sido atacada por perros dogos. Había salido ayer, antes del mediodía, a pasear los perros de su tía por barrio Estación Flores, en la zona sur de la ciudad capital, a la altura de la calle Bucarest al 4800. Las mascotas regresaron, pero ella no. La tía salió a buscarla y, cuando fue a hacer la denuncia, le dijeron que habían encontrado a una persona y que estaba en el Hospital de Urgencias por las heridas. Finalmente, la adolescente falleció hoy.

Dos perros dogos la atacaron: uno sobre sus piernas y el otro le destrozó la cabeza. La adolescente, llamada Trinidad, tuvo dos paros respiratorios e ingresó al quirófano inconsciente. Los médicos le reconstruyeron una oreja, parte de la cara y la cabeza, pero como animales le mordieron dos arterias y perdió mucha sangre no logró sobrevivir.

Tras el ataque de dos dogos que le provocaron la muerte a una chica de 15 años, apareció un muerto uno de los perros, muerto El Doce TV

Los dogos se escaparon de una casa, cuyos dueños estaban de viaje. La hija del matrimonio se había quedado a cargo. Varios vecinos salieron a ayudar a la adolescente cuando fue el ataque, pero no pudieron contener a los animales antes de que le provocara heridas gravísimas.

Después de herir a la joven, se metieron a otra casa y atacaron a otra menor, pero el padre de la chica los mató con un cuchillo de carnicero que tenía. Su hija también debió ser atendida por los médicos, pero se recupera.

La tía de la chica que murió, Noelia, declaró ante la prensa que su sobrina salía siempre a caminar, a sacar a los dos perros que tienen. La abuela de la chica fue quien le avisó que habían regresado las mascotas, pero ella no.

Los vecinos de Estación Flores se movilizaron por el ataque a las adolescentes Gentileza Cadena 3

“No la encontré y me dijeron que los perros atacaron a una persona, no sabían quién era porque estaba muy mordida. Le mordieron dos arterias, eso hizo que ella perdiera mucha sangre y parte de la cara. Le tuvieron que reconstruir la oreja, también la cabeza y no aguantó”, detalló. La joven falleció poco antes de las 4 de hoy a causa de un paro cardiorrespiratorio. Al mismo centro de salud ingresó un hombre de unos 50 años que había sido mordido en el rostro por los dogos y sería quien intentó salvar a la adolescente.

Los vecinos de Estación Flores ahora piden “justicia” por el ataque y aseguran que están “cansados” y que ya había “denuncias” contra los propietarios de los animales.

Raza nacida en Córdoba

Antonio Nores, un médico cordobés, fue quien en 1947 dio a conocer la primera raza de perro –y hasta hoy la única– argentina. En 1968, la Federación Cinológica Argentina la reconoció como raza y, en 1973, lo mismo hizo la FCI a nivel internacional.

Durante mucho tiempo a la raza se la usó para la cacería de jabalí, puma y pecarí; hoy esa actividad está prohibida. Según estimaciones de criadores, en la Argentina hay cerca de 1000 personas que se dedican a los dogos, aunque apenas unas decenas son entidades inscriptas en la Federación.

En enero del 2020, el Dogo Argentino fue nombrado como la nueva raza pura reconocida en el American Kennel Club.

“Los dogos no son para propietarios inexpertos. Son poderosos, atléticos y tienen fuertes instintos de protección. Tienden a ser muy protectores y territoriales”, explicó el comunicado oficial de AKC tras dar la novedad.

