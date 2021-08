Dosis para menores: piden que la vacunación contra el Covid siga por los hermanos de chicos con comorbilidades

La vacunación contra el Covid en la Argentina avanza en casi todos los grupos etarios. Esta semana comenzó la inoculación de menores de entre 12 y 17 años con comorbilidades y, según las autoridades sanitarias nacionales, se completará el esquema de esos adolescentes en tiempo y forma. Sin embargo, desde agrupaciones de padres de niños y adolescentes reclaman que, una vez vacunados aquellos que son de riesgo, se les dé prioridad a los hermanos de esos chicos que se ven muy limitados al momento de retomar sus actividades con cierta normalidad porque deben evitar que un contagio ponga en peligro la vida de su familiar.

Además, piden que se habilite la inoculación para chicos de 5 a 11 años, con la autorización de un médico y de los padres, como se hizo, por ejemplo, en Israel.

LA NACION consultó al Ministerio de Salud de la Nación para saber cómo continuará la campaña de inmunización de los menores, pero los voceros señalaron que aún no hay novedades. “Tanto la vacunación de adolescentes sin condiciones riesgo como la de los hermanos de adolescentes con comorbilidades serán contempladas en una etapa ulterior, que se consensuará como siempre con la Comisión Nacional de Inmunizaciones (Conain), nuestra comisión de expertos y el Consejo Federal de Salud (Cofesa)”, argumentaron.

Natacha Gedwillo, de 49 años, es la madre de Iñaki Alexander Remondegui, de 11, que nació con un solo riñón. Es inmunosuprimido y tiene una cardiopatía, afecciones que lo dejarían en una situación muy comprometida si se contagiara de coronavirus. Él tiene una hermana, Catherina, de 17, que no tiene ninguna comorbilidad.

“Los hermanos de los chicos con comorbilidades están pasando una situación difícil, porque por un lado todos quieren retomar la vida normal, pero deben mantener un nivel de cuidado altísimo para no arriesgar a sus hermanos. Yo no puedo hacer que mi hija deje el colegio de forma presencial, no puedo decirle que no se junte con amigas, pero es una situación complicada. Para Iñaki contagiarse sería letal, nos sentimos encarcelados”, describe Gedwillo, que integra Vacunanos, una de las organizaciones que luchan para que inoculen a sus hijos con comorbilidades y los familiares con los que conviven.

Daniel Remondegui junto a Iñaki, su hijo Gentileza: Natacha Gedwillo

Cuando su marido contrajo coronavirus, se tuvo que mudar hacia otro departamento. A los pocos días, presentó síntomas ella y tuvo que encerrarse en una habitación de la casa para no dejar solos a sus hijos. Por eso, dice que se sienten “presos” de un problema que, por el momento, no tiene una solución clara por parte de las autoridades.

“Hasta que lleguen los 20.000.000 de vacunas de Pfizer parece que no habrá muchas novedades para mis hijos. Pedimos que se priorice a los hermanos sanos de los chicos menores de 12 que no se pueden vacunar. Se empezó a usar la vacuna de Moderna para completar esquemas de adultos mayores que ya tienen una dosis; no es una guerra de mayores contra menores, pero pedimos que se les dé prioridad”, agrega.

Ignacio Mooney, de 39 años, pertenece a la agrupación VacunaMe. Su hijo, Tomás, de 12 años, tiene una encefalopatía no evolutiva que le genera un déficit cognitivo y problemas motrices. Ellos empezaron a pedir por la vacunación a menores cuando aún en la Argentina no había ni una sola dosis de Moderna o Pfizer en el horizonte próximo, que son los sueros autorizados para los chicos desde los 12 años. Ahora, también piden que se dé prioridad a los hermanos de aquellos que tienen comorbilidades para hacer más amena la vida del núcleo familiar, sobre todo de quienes tienen menos de 12 años y no fueron inmunizados.

“Nosotros arrancamos con un reclamo acotado dirigido a que vacunen a los chicos con comorbilidades, porque las marcas autorizadas no estaban ingresando al país. Ahora se destrabó el tema de Pfizer, con lo cual queremos que cuando terminen de inocular a esos chicos, se les dé prioridad a los hermanos. Eso sería lo ideal porque en la escuela, al menos en la Capital, han vuelto todos los chicos a las clases presenciales y eso, si bien es una gran noticia, puede facilitar la circulación del virus”, señala Mooney.

Experiencia en Israel

Tanto en Vacunanos como en VacunaMe, hay padres de chicos menores de 12 años. La novedad para ellos es que en Israel se empezó a vacunar a los menores de entre cinco y 11 años con comorbilidades evaluando caso por caso y bajo la autorización de los padres. Es para niños y niñas que, por la patología que padecen, tengan un alto riesgo de vida frente al virus. A ellos se les aplicará una dosis inferior, según informaron autoridades del Ministerio de Salud israelí. LA NACION consultó a la patóloga y pediatra Marta Cohen sobre la vacunación de menores de 12 años, pero señaló que no hay información médica como para dar una opinión al respecto.

“El ministro de salud israelí dijo que cada caso requerirá una aprobación individual y que la dosis seria 1/3 de la habitual. Pfizer declinó comentar dicha aprobación, indicando que es del Gobierno y no de la compañía”, indicó la especialista. Y detalló: “Mientras tanto, Pfizer está probando la vacuna en niños de 5 a 11 años a la dosis de 10 mg que se administrará en Israel en este grupo etario. Los resultados estarían listos en septiembre, a la espera de la aprobación de la FDA”.

Vacunación a menores con comorbilidades en Neuquén Yamil Regules - Diario Rio Negro

Ahora, Gedwillo reclama que se permita eso en la Argentina. De ese modo, Iñaki, que por solo un año de diferencia no puede ser inoculado, podría recibir sus dosis. “Estamos pensando en hacer una campaña para que, con la autorización de los padres y los pediatras, los menores de 12 años se puedan vacunar. Los chicos como Iñaki la están pasando muy mal, tuvimos que dejar que venga el ayudante terapéutico porque las crisis que tenía a causa del encierro eran muy severas”, recuerda.

“Dentro del grupo de VacunaMe hay padres de menores de 12 años que también esperan una vacuna. La de Pfizer estiman que será aprobada para ese grupo poblacional en octubre, que es más o menos cuando llegarán las dosis de ese laboratorio a la Argentina”, concluye Mooney.