Ecoparque: el gobierno porteño anunció que comenzará a cobrar el ingreso a turistas, hasta ahora gratuito

El Ecoparque comenzará a cobrar entrada a los turistas a partir del miércoles 17 de junio. La medida, según informaron fuentes del gobierno porteño, busca priorizar el acceso de los vecinos porteños a los espacios públicos.

Quienes acrediten domicilio en la Ciudad de Buenos Aires continuarán ingresando sin cargo. También mantendrán el beneficio los menores de 12 años, las personas mayores de 65 y quienes tengan certificado de discapacidad. Además de la gratuidad, los residentes contarán con un acceso diferencial que permitirá agilizar el ingreso al predio.

Más de 3.900 animales fueron asistidos en el Ecoparque desde el inicio del proceso de reconversión Gentileza:

Para los argentinos y residentes en el país que no vivan en la Ciudad, la entrada general tendrá un costo de $9.871. En el caso de los visitantes extranjeros, la tarifa será de $19.741, mientras que los extranjeros menores de 12 años abonarán $15.793.

“Dar prioridad a los porteños también es estar más ordenados en la Ciudad y que cada peso que pagan los vecinos en impuestos vuelva en servicios de calidad”, sostuvo el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

Durante la última década, el predio atravesó un amplio proceso de transformación. El antiguo Jardín Zoológico de Buenos Aires fue reconvertido en un espacio dedicado al rescate de fauna, la conservación de especies y la educación ambiental. Bajo esa premisa, se renovaron las instalaciones y se pusieron en marcha 14 nuevos programas de conservación.

Eco Gentileza: GCBA

También se fortalecieron otros cinco ya existentes, se restauraron todos los ambientes y se derivaron más de 1.000 animales exóticos a distintos destinos especializados. En paralelo, se consolidó una propuesta educativa integrada a los contenidos escolares. “Esta nueva etapa es la consolidación de diez años de trabajo. El Ecoparque es hoy un centro vivo de conservación y educación ambiental. El esquema de acceso garantiza la sustentabilidad del proyecto a largo plazo sin resignar el principio de inclusión: los vecinos de la Ciudad seguirán entrando sin costo”, afirmó Ramiro Reyno, su titular.

Principales atractivos

Actualmente, destaca, el Ecoparque cumple un papel clave en la protección de especies nativas amenazadas y participa activamente en iniciativas destinadas a recuperar y fortalecer la biodiversidad argentina. El paseo ofrece la posibilidad de recorrer espacios verdes con flora autóctona y observar animales como carpinchos, tapires, ñandúes, flamencos australes y cóndores andinos, entre otras especies.

Entre las propuestas para el público se destacan las visitas guiadas al domo de energías renovables, el exploratorio del Río de la Plata, una plaza de agua, un carrusel, experiencias con animatrónicos interactivos y la atracción inmersiva 4D Ecoevolución. Además, cuenta con distintas opciones gastronómicas para desayunar, almorzar o merendar.

El predio, donde funcionó el Jardín Zoológico de Buenos Aires, entre 1888 y 2016, conserva además un importante patrimonio arquitectónico. Sus 42 edificios históricos reflejan estilos inspirados en los países de origen de las especies que alguna vez albergaron, con influencias chinas, hindúes, moriscas y grecorromanas que convierten al lugar en un atractivo cultural adicional.

El Ecoparque alberga programas de conservación que buscan reintroducir especies amenazadas en sus hábitats naturales Alejandro Guyot

El predio también desarrolla acciones destinadas a reducir el impacto de la crisis ambiental y contribuir a la recuperación de los ecosistemas. En paralelo, funciona como centro de rescate de fauna silvestre, recibiendo ejemplares provenientes de diferentes puntos del país que llegan heridos, huérfanos o tras haber sido víctimas del tráfico ilegal.

Hasta el momento, más de 3.900 animales fueron rescatados. A su vez, ya funcionan 15 programas de conservación enfocados en especies autóctonas en peligro de extinción, que incluyen tareas de investigación, reproducción bajo cuidado humano y posterior reintroducción en ambientes naturales para reforzar sus poblaciones.