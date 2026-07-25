Ecos del Mundial: según un estudio, el 42% de los usuarios brasileños de redes considera racista a la Argentina

La presencia de la Argentina en el Mundial transformó una serie de episodios protagonizados por hinchas, dirigentes y figuras públicas en un debate internacional en redes sobre la posición del país con respecto al racismo. Insultos contra el streamer estadounidense IShowSpeed, denuncias por gestos discriminatorios en las tribunas y cuestionamientos a jugadores y dirigentes derivaron en una conversación que rápidamente trascendió el fútbol y se extendió a las redes sociales.

El fenómeno fue analizado por el medio Agencia Pública de Brasil, que estudió 2.700.000 publicaciones en X y más de 22.000 comentarios en Facebook e Instagram realizados entre el 1° y el 21 de julio. El objetivo, explicó Pedro Barciela, analista en redes y responsable del proyecto junto a las periodistas Maria Bruno y Aline Boueri, fue entender cómo se construyó esa conversación, quiénes participaron y qué hechos impulsaron su expansión internacional.

Los argentinos, bajo la lupa Hernan Zenteno

“La hipótesis inicial era que ni los argentinos defendían de manera unánime los episodios racistas ni los brasileños condenaban homogéneamente a toda la sociedad argentina”, explicó Barciela.

Uno de los principales hallazgos fue que el episodio protagonizado por IShowSpeed funcionó como el gran catalizador del debate. Los insultos que recibió durante el partido entre la Argentina y Cabo Verde marcaron el primer pico de menciones sobre racismo en X y provocaron que usuarios de otros países comenzaran a intervenir en una discusión que hasta entonces estaba concentrada en Sudamérica. El informe también registró un aumento en las búsquedas del influencer en Google trends a partir de ese episodio.

Dos países, dos lecturas

El análisis de los comentarios en Facebook e Instagram mostró diferencias entre las conversaciones desarrolladas en la Argentina y Brasil. Mientras que entre los usuarios brasileños el 42% de los comentarios potencialmente identificó a los argentinos como racistas, el 39% rechazó esa generalización. En la Argentina ocurrió el fenómeno inverso: el 67% de las intervenciones defendió al país de esas acusaciones y el 25% reconoció o asoció conductas racistas.

En Brasil, el 24% de los comentarios comparó el racismo en la Argentina con el existente en Brasil y España. Otro 18% vinculó los episodios ocurridos durante el Mundial con una percepción más amplia sobre la sociedad argentina. Sin embargo, el 14% manifestó su apoyo a la Argentina a pesar de las acusaciones, mientras que el 8% rechazó generalizar esos casos y advirtió sobre el riesgo de alimentar la xenofobia. A su vez, un 12% promovió apoyar a España o desear la derrota de la selección argentina, combinando las denuncias de racismo con la histórica rivalidad futbolística entre ambos países.

En la Argentina, en cambio, predominó una postura de defensa frente a las acusaciones. El 25% de los comentarios rechazó caracterizar al país como racista y sostuvo que quienes hacían esa afirmación desconocían la realidad argentina. Además, un 16% trasladó el debate hacia la historia del racismo en Estados Unidos y Europa, mientras que el 14% reconoció la existencia de prácticas discriminatorias naturalizadas, especialmente hacia personas negras, pueblos originarios e inmigrantes latinoamericanos. También hubo un 12% de respuestas que recurrieron a insultos racistas y un 10% que se centró en las detenciones y las sanciones impuestas a hinchas argentinos investigados en Brasil por gestos discriminatorios.

Entre los actores más mencionados en la red “X” sobre el debate aparecieron el pueblo argentino, IShowSpeed, Lionel Messi, la FIFA y el entrenador egipcio Hossam.

Asimismo, el informe identificó los temas que dominaron la cobertura periodística en ambos países. En la Argentina tuvieron mayor presencia las repercusiones por los insultos de la senadora paraguaya Celeste Amarilla contra Kylian Mbappé con un 23%, las acusaciones internacionales de racismo contra el país 18%, las declaraciones de la vicegobernadora mendocina Hebe Casado 13% y los casos de hinchas argentinos denunciados por gestos racistas durante el Mundial 10%, entre otros.

En Brasil, la agenda también se centró en las declaraciones de la sendora paraguaya, representando un 27% de los comentarios, pero en segundo lugar con el 20% el foco estuvo puesto en gestos y mensajes ofensicos contra personas negras protagonizados por hinchas argentinos. Siguiente en el ranking con el 15% está el caso del turista argentino Sebastián Fernando Ayala, denunciado por una empleada de un restaurante en Bahía, por hacer gestos racistas durante la semifinal de Argentina-Inglaterra el pasado 15 de julio. Asimismo, los reclamos para que Lionel Messi se pronunciara y la falta de actuación de la FIFA ocupó el cuarto lugar con un 11% y por último, los debates sobre la invisibilización histórica de la población afrodescendiente en la Argentina con un 8%, entre otros.

Un debate con escala global

La investigación también mostró que la discusión excedió a la Argentina y Brasil. El 21% de las publicaciones analizadas en X provenía de cuentas de la Unión Europea, seguido por Brasil (18%), mientras que Colombia y la Argentina representaron el 12% cada uno.

Consultado por LA NACION sobre la posible influencia de cuentas automatizadas, el medio brasileño sostuvo que el análisis cualitativo se concentró especialmente en los comentarios de Facebook e Instagram, donde la presencia de bots es “residual”. Además, aclaró que el objetivo del estudio no fue determinar si las publicaciones eran orgánicas o automatizadas, sino medir el volumen e intensidad de las menciones vinculadas con el tema.

Para el embajador de Brasil en la Argentina, Julio Bitelli, el debate debe analizarse con cautela. “En las redes sociales, las cosas tienden a magnificarse más de lo que merecen. Por ahora estamos lidiando con casos que, a pesar de su gravedad, siguen siendo relativamente aislados”, afirmó al medio brasileño. El diplomático agregó que la embajada monitorea la situación y mantiene cooperación con las autoridades argentinas, aunque consideró que el tema no requiere, por el momento, una acción política conjunta entre ambos gobiernos.

Bitelli también sostuvo que el fútbol puede convertirse en una oportunidad para profundizar el trabajo de concientización sobre el racismo. “Hay que explicar que no se trata de una broma del fútbol: es algo muy serio y constituye un delito en Brasil”, señaló a Agencia Pública. No obstante, advirtió sobre el riesgo de las generalizaciones: “Si 10.000 hinchas viajan a ver un partido y tres idiotas hacen gestos racistas, existe la tendencia a decir que todos los argentinos son racistas. No lo son”.

Por su parte, Barciela explicó a LA NACION que la investigación nació justamente por la preocupación que despertó el tono de la discusión en redes sociales. “Nos inquietó mucho, como brasileños con conexión con la Argentina, todo lo que estaba pasando en las redes. Queríamos elevar el nivel del debate, aportar objetividad y datos y salir de la hostilidad y de la superficialidad con la que se estaban tratando temas tan importantes”, explicó.