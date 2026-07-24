Obras en la autopista Dellepiane: cerrarán durante 24 horas ambas manos para el montaje de una nueva pasarela peatonal

El Ministerio de Movilidad e Infraestructura porteño informó que Autopistas Urbanas (AUSA) cerrará por 24 horas ambas manos de la autopista Dellepiane, entre las avenidas Argentina y Escalada, para montar una nueva pasarela peatonal a la altura de la calle Albariño.

Como alternativa, todo el tránsito que circule por la vía rápida será desviado hacia las colectoras. Quienes deseen evitar la zona de obra podrán utilizar la Autopista Perito Moreno para conectar la autopista 25 de Mayo con la avenida General Paz.

La restricción será desde este sábado 25 de julio a las 15 y hasta la misma hora del domingo 26. Según explica el comunicado oficial, el corte es necesario para avanzar con el plan de obras que AUSA está ejecutando en la Dellepiane, en el sur de la Capital.

La nueva pasarela a la altura de la calle Albariño permitirá conectar de forma segura ambos lados de la traza y facilitará el acceso a la futura estación del Metrobús que se ubicará en el centro de las dos manos. Contará con rampas para garantizar la accesibilidad de personas con movilidad reducida y cochecitos de bebé.

Obras en la autopista Dellepiane

El operativo previsto consiste en posicionar una grúa de gran porte sobre la autopista para montar las dos vigas principales de la pasarela. Cada una pesa 150 toneladas aproximadamente y tiene 25,80 metros de largo por 4,50 metros de ancho.

Estos trabajos, afirma el ministerio, “se enmarcan en el proyecto que busca convertir a la Dellepiane en la primera Autopista Parque de la ciudad”. En este sentido, agrega, ya se instalaron las vigas para abrir una pasarela peatonal de características similares a la altura de la calle Basualdo.

También se habilitaron la pasarela peatonal Piedra Buena y el nuevo puente vehicular de la calle Río Negro, y se inauguró la nueva colectora norte, que incorporó un nuevo acceso a la autopista a la altura de Piedra Buena.

El plan integral

Las obras forman parte del Sistema Integrado de Movilidad Urbana, impulsado por el Ministerio Movilidad e Infraestructura porteño, continúa el comunicado. La transformación de la Dellepiane “mediante una batería de obras que está ejecutando AUSA” busca “beneficiar a los 200.000 vehículos que utilizan esa red vial diariamente, mejorar la vida de los 63.000 vecinos del lugar y acortar los tiempos de viaje de unos 15.000 usuarios de transporte público”.

El proyecto incluye la refuncionalización de ingresos y egresos para hacerlos más fluidos y seguros, junto con el recambio integral de defensas laterales y la incorporación de amortiguadores de impacto. Ya se habilitó la nueva subida de Piedra Buena sentido a la General Paz, que permitió sacar de la traza tres líneas de colectivos que tenían parada sobre la autopista.

Ya se instalaron las vigas para abrir una pasarela peatonal de características similares a la altura de la calle Basualdo Gentileza AUSA

Además, se informó, “se están construyendo nuevos tramos de las colectoras norte y sur, entre Piedra Buena y Rucci, para darle continuidad a su trazado por debajo del ferrocarril Belgrano Sur y la calle Río Negro, ya que se interrumpían a 600 metros de la avenida General Paz. La colectora norte ya está funcionando y la sur se habilitará el mes que viene”.

Para mejorar el transporte público que usan los vecinos del sur de la ciudad, detalla la Ciudad, en el centro de la autopista habrá un corredor exclusivo para los colectivos, que se extenderá desde Piedra Buena hasta empalmar con el Metrobus de la autopista 25 de Mayo. Será doble mano, con 6 paradores centrales, y estará separado del tránsito general por defensas de hormigón, aportando mayor fluidez y seguridad vial, ya que el tránsito general no convivirá con los colectivos.

“El proyecto también prevé nuevas pasarelas elevadas que permitirán el acceso seguro a cada parador desde ambos extremos y, a la vez, vincularán los laterales del parque lineal, con señalización acorde, nueva iluminación y estarán dotadas de rampas para asegurar una adecuada accesibilidad de personas con movilidad reducida, cochecitos de bebé, etc.”, describe el ministerio.

Al finalizar la obra, la Ciudad prevé la creación de un parque lineal de cuatro kilómetros, con canchas para practicar deportes, pista de atletismo, juegos, postas aeróbicas y un gran corredor verde que tendrá senderos para caminar o correr y bicisendas.

En paralelo, avanza una obra hidráulica en la cuenca Cildáñez para mejorar el escurrimiento del agua y prevenir anegamientos ante lluvias intensas. “Los trabajos beneficiarán a más de 3.00 vecinos e incluyen la construcción de dos conductos de 2700 metros de longitud, con diámetros que van de 1,5 a 2,6 metros, junto con la instalación de 247 nuevos sumideros”, concluye el comunicado.