Salta: los docentes acordaron una “tregua” luego de seis semanas sin clases, pero los autoconvocados de salud redoblan las protestas

escuchar

Cuando parece que llegó la solución para los docentes autoconvocados de Salta que llevan seis semanas sin dar clases , la tensión creció con los trabajadores del sector de la salud. Este lunes a primera hora, tres mujeres se encadenaron adentro de la Catedral mientras otro grupo mantiene una huelga de hambre. Las tres mujeres finalmente salieron del templo, pero siguen encadenadas en protesta afuera de la iglesia.

LA NACION se contactó con el ministro de Salud de Salta, Federico Manggione, quien dijo que “no puede negociar” con autoconvocados sino con gremios. que es para lo que tiene “amparo legal”. De todos modos, afirmó que el “diálogo está abierto”.

La Iglesia denunció penalmente a las tres mujeres por haber “tomado” el lugar. La policía provincial las desalojó. “No hicimos una toma; escuchamos las misas y estuvimos ahí, pero aceptamos salir y seguiremos acá con la protesta. No vamos a desistir. Vinieron a la catedral funcionarios sin poder de decisión a volver a hacer promesas, no las aceptamos más”, afirmó Marina Wanca, una de las encadenadas.

Personal de la salud protestó dentro y fuera de la catedral de Salta Javier Corbalán

Las mujeres son parte del personal autoconvocado de salud que venía realizando una huelga de hambre y el viernes -cuando llevaban siete días-, la levantaron después de una reunión con Manggione. “La levantamos como él nos pidió, como una demostración de que queríamos flexibilizar el conflicto; él por su lado dijo que tendría una respuesta a nuestros pedidos, pero no hubo nada”, continúa Wanca ante este diario.

En esa reunión del viernes redujeron los 15 puntos de un petitorio presentado a cuatro: no descontar los días de paro, no sancionar a los empleados en protesta y no cesantear a los precarizados, además de un aumento del básico a $203.000.

Personal de la salud protestó dentro y fuera de la catedral de Salta Javier Corbalán

Según los autoconvocados del sector, el sueldo básico promedio es hoy -con lo acordado entre el Gobierno y la Intergremial- de $132.000 para el agrupamiento administrativo y de $165.000 para el profesional. Wanca asegura que el “aumento” del que habla el Gobierno “no es tal” porque “lo que hizo fue pasar ítems no remunerativos al básico”. Además, reclaman que el pago por antigüedad pase al 4,5% y se compute sobre el “sueldo inmediato anterior y no de diciembre, como es el cálculo oficial”.

Personal de la salud protestó dentro y fuera de la catedral de Salta Javier Corbalán

Las mujeres señalan que Mangione les planteó que el aumento del básico “no iba a ser posible, pero que sí habría una respuesta por los descuentos y sanciones; no cumplió”. El Ministro explicó que les indicó que podía “negociar solo con los gremios” y les pidió hasta el martes: “El sábado cortaron la ruta 51. El domingo las volví a llamar para que se reunieran con otros funcionarios. Es muy difícil negociar con gente que tiene una gran intransigencia y que, incluso, no dice la verdad sobre algunos números”.

Personal de la salud protestó dentro y fuera de la catedral de Salta Javier Corbalán

Manggione admitió que el básico fue llevado con el último acuerdo a $160.000, “pero cobran más ítems: un administrativo con antigüedad de entre cinco y siete años termina cobrando unos $240.000. El diálogo está abierto, pero solo puedo negociar con los sindicatos que es lo que me ampara la ley”. Apuntó que el “2,8% de los 13.500 empleados de Salud está de paro”. El presupuesto anual de la provincia para el área es de $1100 millones y el 80% va a sueldos.

Sáenz fue reelecto hace un mes, cuando ganó por una mayoría significativa de votos. En 2015 había sido compañero de la fórmula presidencial encabezada por el hoy ministro de Economía, Sergio Massa. Pese a esa abrumadora victoria, afrontó un conflicto docente que se extendió por varias semanas, igual que en salud y hubo marchas multitudinarias en la ciudad.

Personal de la salud se encadenaron durante la mañana en la catedral salteña por un pedido de recomposición salarial, en la imagen es el momento en el que salen del lugar, luego se volvieron a encadenar al frente de la catedral basilica Javier Corbalán

En medio de ese clima, hace dos semanas el Senado salteño convirtió en ley un proyecto oficialista para regular las protestas sociales. La iniciativa había sido presentada en abril del año pasado pero recién avanzó en los últimos dos meses, en medio de los conflictos.

“Tregua” en educación

En lo que hace a los docentes, este lunes comenzaron a volver a clase después de que el viernes los autoconvocados firmaron un acta compromiso con el vicegobernador, que establece que se seguirán discutiendo las condiciones salariales.

Claudio Uriona, delegado en Salta Capital de los autoconvocados de educación, admitió a LA NACION que hay una “tregua” con el Gobierno para que “vaya arreglando el tema salarial”. La próxima asamblea es el 26. Pese a ese acta compromiso, reconoció que hay posturas “divididas” y que hay maestros que no regresaron a las aulas y que siguen acompañando a los equipos de salud.

Uriona ratificó que el Gobierno “siempre mantuvo una posición cerrada: entramos en una suspensión en la medida de fuerza y esperamos una respuesta porque en lo salarial no hay nada nuevo, solo algunas concesiones dentro de lo aprobado. Seguimos pidiendo llegar a los $320.000 de salario”.

Lo “logrado” es que el Ministerio de Educación derogue una resolución “punitiva” que establecía la obligatoriedad de devolver los días de paro con el dictado presencial de clases los feriados y sábados. La medida que la reemplaza fija la entrega de un cronograma de recuperación para el próximo viernes y el período a devolver será todo el mes de mayo hasta el 9 de junio, inclusive.