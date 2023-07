¿Efecto placebo?: cuán efectiva es la acupuntura para aliviar dolores

escuchar

NUEVA YORK.- Durante mucho tiempo, los detractores de la acupuntura decían que sus supuestos beneficios eran simplemente un efecto placebo, y esa idea sigue presente en muchas personas. Pero la investigación científica ha demostrado que es efectiva para varios problemas, incluidos los dolores crónicos.

Los datos son tan prometedores que en 2020 los servicios de salud pública de Estados Unidos —Medicare y Medicaid— empezaron a cubrir por los tratamientos de acupuntura para el dolor crónico de espalda. Los ensayos clínicos de las últimas décadas sugieren que la acupuntura puede ser un tratamiento eficaz contra otras dolencias, como el EPOC y la constipación crónica.

Para lograr determinar si realmente funciona, los investigadores realizaron comparaciones con acupuntura “simulada”.

La acupuntura es un tratamiento que consiste en activar lugares específicos del cuerpo llamados puntos de acupuntura o “acupunturales”, por lo general a través de agujas muy delgadas. Para la medicina tradicional de oriente asiático, la activación de estas zonas ayuda a restablecer el flujo del “chi”, la energía vital del cuerpo.

En la acupuntura “simulada”, el profesional inserta las agujas, pero lo hace evitando deliberadamente los puntos acupunturales establecidos. El ensayo no es un doble ciego perfecto, porque el acupunturista sabe que no está activando ninguno de esas áreas.

Para el paciente, sin embargo, la experiencia es básicamente la misma y ni se entera. Y si los beneficios de la acupuntura fueran meramente un efecto placebo, la aplicación real y la fingida deberían producir los mismos resultados.

Y en algunos casos, no fue así.

Un metanálisis realizado en 2018 sobre 39 ensayos controlados aleatorios de alta calidad a más de 20.000 pacientes reveló que la acupuntura real era más afectiva tanto a la simulada como a la ausencia del tratamiento para el dolor de espalda o cuello, la osteoartritis, los dolores de cabeza y el dolor de hombros. Y en la mayoría de los casos esa mejoría se mantuvo con el tiempo, incluso después de 12 meses de recibir esta terapia.

Pero la acupuntura tampoco es una receta mágica. Como cualquier tratamiento, puede no ser adecuado para todos. Aunque es popular entre las mujeres que se someten a tratamientos de fertilización in vitro, por ejemplo, las investigaciones han demostrado que no mejora la fertilidad.

Los datos científicos que sostienen su efectividad

La falta de explicación desde la perspectiva de la medicina occidental sobre cómo funciona la acupuntura hace que persista cierto escepticismo sobre esa práctica, pero los científicos han comenzado a descubrir la respuesta, y está en el cerebro.

“Ahora se habla mucho de las sustancias psicodélicas que remodelan el sistema nervioso. La acupuntura hace lo mismo”, apunta Richard Harris, profesor y presidente del Instituto de Salud Integrativa Irvine Susan Samueli de la Universidad de California.

Su equipo realizó una serie de estudios sobre los efectos de la acupuntura en pacientes con dolores crónicos, y descubrieron que la acupuntura, pero no la simulación, modifica la actividad cerebral, en tanto activa los receptores vinculados a los opioides, lo que ayuda a controlar el dolor en el cuerpo. También descubrieron que la electroacupuntura, donde las agujas además tienen el estímulo de corrientes eléctricas de baja intensidad, afecta la interconexión de las diferentes áreas del cerebro, básicamente, reconfigurando la red de dolor del cerebro.

Basta con considerar este ejemplo: en un estudio de 2017 sobre 80 pacientes con síndrome del túnel carpiano, los científicos descubrieron que la electroacupuntura de la muñeca afectada era tan efectiva para aliviar los síntomas como la acupuntura en el tobillo opuesto…

¿Cómo es posible?

Dejando de lado la “recuperación subjetiva”, en ambos grupos mejoró la capacidad del nervio mediano de la muñeca para transmitir señales eléctricas, algo que no sucedió con los que recibieron acupuntura simulada. Esto sugeriría que la acupuntura puede actuar localmente donde se coloca la aguja, pero también puede tener la capacidad de actuar en partes del cuerpo más alejadas del punto acupuntural.

Una posibilidad es que eso ocurra por acción del sistema nervioso central. Así que los científicos observaron los cerebros de los sujetos utilizando imágenes de resonancia magnética funcional, y descubrieron que la punción de las agujas en la muñeca y el tobillo producía cambios significativos en el mapeo que hacía la corteza cerebral de la estimulación de esos puntos.

Hacen falta más estudios sobre los efectos de la acupuntura sobre el cuerpo, pero los estudios han proporcionado evidencia convincente de que va mucho más allá de un simple efecto placebo.

¿Qué son los puntos acupunturales?

El consenso de la Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce 361 puntos de acupuntura estandarizados en el cuerpo humano, que parecen responder a una variedad de estímulos, como la presión, el calor y la electricidad.

Todavía hay mucho que no sabemos sobre el funcionamiento de esos puntos. Algunos estudios han demostrado que los puntos acupunturales tradicionales se concentra una alta densidad de terminaciones nerviosas y mastocitos. La estimulación de estas áreas puede provocar la liberación de sustancias químicas —como hormonas— que en última instancia afectan el cerebro.

¿Es segura la acupuntura?

Para quienes estén pensando en recurrir a la acupuntura, lo mejor es hablarlo con el médico para saber cuáles son las opciones y preguntarle cómo encontrar un profesional calificado.

Cuando es practicada por un profesional bien capacitado, la acupuntura suele considerarse segura. Las complicaciones graves y las muertes relacionadas con la práctica son extremadamente raras, como tampoco son frecuentes los desmayos o el dolor en el sitio de inserción de la aguja.

Los riesgos no son nulos, pero son menores que los asociados con algunos analgésicos.

Lo que tienen que saber los pacientes

Algunas personas son reacias a recurrir a tratamientos que no se basan en la medicina occidental. Pero cuando los médicos les sugerimos la acupuntura a nuestros pacientes —algo que suelo hacer para algún dolor o la constipación—, no es porque nos hayamos quedado sin ideas o porque estemos buscando un último recurso. Lo recomendamos precisamente por lo convincentes que son las evidencias científicas.

Por Trisha Pasricha.

La autora es médica y especialista en salud pública

(Traducción de Jaime Arrambide)

