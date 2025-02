Escuché ayer una frase en un reportaje que no puedo sacarme de la cabeza, y quiero compartirla, para alzar nuestra voz contra el terrorismo, contra la barbarie, contra la oscuridad que amenaza con imponerse sobre la civilización, con absoluta claridad, que Hamás y sus actos representan el mal absoluto.

El asesinato de los hermanos Kfir y Ariel Bibas es todo lo que está mal y es EL MAL ABSOLUTO.

Los hombres de bien hacen un culto a la vida. Creemos en el respeto, en la convivencia, en la dignidad de cada ser humano. Buscamos construir, educar, sanar. Pero Hamás hace un culto a la muerte. Celebra la destrucción, glorifica el martirio, siembra el terror. Y por eso, Hamás y sus actos son el mal absoluto.

El asesinato de civiles inocentes es el mal absoluto. La masacre indiscriminada de hombres, mujeres y niños, es el mal absoluto.

Cada ataque terrorista que destruye familias y arranca vidas, es el mal absoluto.

El secuestro de personas, usadas como moneda de cambio, sometidas a torturas y humillaciones, es el mal absoluto. No hay excusa, no hay justificación, no hay contexto que convierta en legítimo lo que es simplemente criminal.

El lanzamiento de misiles sobre ciudades enteras sin distinguir entre soldados y niños, entre combatientes y ancianos indefensos, es el mal absoluto.

El adoctrinamiento del odio, la enseñanza de la violencia como único camino, la utilización de niños como escudos humanos, son el mal absoluto. Hamás no solo destruye vidas con armas; destruye el futuro al educar generaciones enteras en la muerte.

Frente a esto, no podemos callar. No podemos ser neutrales ante el horror. Porque la neutralidad ante el terror es complicidad, y el silencio solo fortalece a los asesinos.

Por eso, hoy reafirmamos lo que es evidente para quienes defienden la vida, la justicia y la paz: Hamás y sus actos representan el mal absoluto.

Y contra el mal absoluto, solo hay una respuesta: el terrorismo y quienes lo cometen debe desaparecer. Solo debe existir Justicia, determinación y Memoria.

Una vez más: exigimos el retorno a sus hogares de todos los secuestrados el 7 de octubre de 2023.

*El autor es presidente de la DAIA

Por Mauro Berenstein

Temas Conflicto en Medio Oriente