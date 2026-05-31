Hay alerta amarilla por lluvias y advertencia por niebla para este domingo 31 de mayo: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por lluvias y una advertencia por niebla para este domingo 31 de mayo. El organismo dependiente del Ministerio de Defensa indicó que hay 12 provincias afectadas por estos fenómenos. Según se precisó, el nivel de alerta que rige en esta jornada implica la presencia “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

La alerta amarilla por lluvias rige en el noreste de Chubut. En esa zona, el organismo nacional advirtió que se esperan lluvias persistentes y valores de precipitación acumulada de entre 10 y 15 milímetros, que podrían ser superados de forma local.

Frente a la alerta amarilla por lluvias, el organismo recomienda evitar salir de los hogares, no sacar la basura, limpiar desagües y sumideros, mantenerse alejado de zonas inundables y cortar el suministro eléctrico en caso de que ingrese agua a las viviendas.

Las alertas emitidas por el SMN para este domingo 31 de mayo SMN

A su vez, la advertencia por niebla alcanza a la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, el norte de Río Negro, La Pampa, el sur y este de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa. En este marco, el SMN indicó que se podrán registrar fenómenos que pueden generar “dificultades en el normal desenvolvimiento de la vida social”.

Por otra parte, ante la presencia de niebla, el SMN aconseja evitar circular. En caso de conducir, recomienda mantener una distancia prudente entre vehículos, no realizar sobrepasos, utilizar luces bajas y antiniebla, reducir la velocidad y, cuando sea posible, detenerse en un lugar seguro fuera de banquinas y calzadas. Además, sugiere mantenerse informado a través de los canales oficiales.

El SMN emitió una advertencia por niebla que implica a 11 distritos de la Argentina SMN

El tiempo en el AMBA

Para el cierre del fin de semana, el SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires oscilará entre una mínima de 9°C y una máxima de 18°C. Se prevé la presencia de neblina durante la mañana y el mediodía, mientras que por la tarde y la noche el cielo estará mayormente nublado. Hacia el final de la jornada se esperan vientos de hasta 22 kilómetros por hora.

Para el lunes, en tanto, el pronóstico anticipa condiciones mayormente nubladas durante casi todo el día y un descenso de la temperatura.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires se espera una mínima de 7°C y una máxima de 17°C. Al igual que en la Ciudad, se prevé niebla durante la mañana y el mediodía, seguida por nubosidad durante la tarde y la noche. Las previsiones difundidas hasta el momento por el organismo nacional indican además que no se esperan precipitaciones en los próximos días.

En el resto del país, las temperaturas oscilarán entre los 9°C y 23°C en Córdoba, entre los 13°C y 23°C en Tucumán, entre los 9°C y 21°C en Santa Fe, entre los 9°C y 21°C en Entre Ríos, entre los 8°C y 18°C en Jujuy, entre los 9°C y 18°C en Salta, entre los 16°C y 24°C en Misiones y entre los 9°C y 23°C en La Rioja.

Además, se prevén mínimas y máximas de entre 13°C y 23°C en Santiago del Estero, de entre 7°C y 21°C en San Luis, de entre 4°C y 20°C en San Juan, de entre 7°C y 18°C en Mendoza, de entre 7°C y 11°C en Río Negro, de entre 8°C y 10°C en Chubut y de entre 2°C y 5°C en Santa Cruz.