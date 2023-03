El cambio climático y un riesgo inesperado: mayor peligro de turbulencias en los vuelos

escuchar

WASHINGTON.– Las investigaciones así lo confirman: el calentamiento global, resultado de la quema de combustibles fósiles, está incrementando el riesgo de tener un vuelo agitado, y todo responde al modo en que el calor atmosférico influye en la intensidad y variabilidad de los vientos a diferentes altitudes.

Pero eso no necesariamente implica que las turbulencias durante los vuelos se hayan vuelto más frecuentes, a pesar de los muy comentados incidentes de los últimos meses en vuelos de Texas a Alemania y de Arizona a Hawai. Las aerolíneas han tomado medidas para reducir o evitar las masas de aire turbulentas, sobre todo a partir de pronósticos más avanzados sobre las condiciones atmosféricas.

Estos son los datos científicos sobre el modo en que el cambio climático está afectando los vuelos en avión.

¿El calentamiento global está causando mayor turbulencia atmosférica?

La respuesta es que sí, según Paul Williams, profesor de ciencias del clima de la Universidad de Reading, Gran Bretaña. Un informe de investigación del año 2019 del que Williams es coautor reveló que efectivamente era así en el caso de una muy transitada ruta aérea que cruza el Atlántico Norte.

En su informe, Williams dice que los cambios significativos en la dinámica atmosférica en todo el mundo quedaron claros desde la década de 1970, cuando los científicos empezaron a analizar el fenómeno a través de imágenes y datos satelitales.

La investigación de Williams y sus colegas llegó a la conclusión de que la propiedad de los vientos conocida como cizalladura — la diferencia en la velocidad del viento o su dirección entre dos puntos en la atmósfera terrestre— aumentó un 15% desde 1979.

¿Qué tiene que ver eso con las turbulencias? Bueno, cuando la cizalladura —también llamada “cortante del viento”— es muy alta, esas diferencias de velocidad del viento en distintos lugares y altitudes generan perturbaciones atmosféricas, que son como el encrespamiento o la crecida vertiginosa de un río.

“Y eso obviamente implica mayor turbulencia”, dice Williams.

¿Entonces hay más aviones afectados por turbulencias?

Esta ya es más difícil de determinar en función de los datos disponibles.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) hace un relevamiento del número de lesiones graves por turbulencias en vuelo, y las define como “cualquier lesión que requiera internación de al menos 48 horas”. Pero los datos de la FAA no muestran una tendencia clara: las cifras anuales fluctúan mucho, de 18 en 2011 a tan solo cinco en 2013 y 2020.

Debido a la turbulencia, en un vuelo de Austin a Frankfurt muchos objetos terminaron en el piso Twitter/@ModerMuna

En el decenio 2009-2018, las turbulencias representaron el 37,6% de todos los accidentes en grandes aerolíneas comerciales, según un informe de 2021de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos. Durante el mismo período, los datos de la FAA muestran 122 heridos graves como resultado de turbulencias.

Más allá de eso, no hay un relevamiento formal de incidentes por turbulencias en aviones en vuelo.

¿Por qué los aviones en vuelo se encuentran con turbulencias inesperadas?

La dinámica atmosférica propia de las turbulencias —que el cambio climático está volviendo más frecuente—, implica que no hace falta que un avión atraviese una nube o una tormenta para experimentar violentos cambios en el aire, señaló Williams. Cada vez son más los vuelos que experimentan lo que se conoce como “turbulencia en aire claro”.

Lufthansa informó que su vuelo del miércoles pasado que fue desviado al Aeropuerto Internacional de Dulles había experimentado turbulencias en aire claro al pasar sobre Tennessee. Sin embargo, en el momento del incidente, el radar mostraba actividad de tormentas en la parte occidental del estado.

Si bien las aerolíneas pueden pronosticar y de ese modo circunvalar el riesgo de turbulencias por tormentas, la turbulencia en aire claro es invisible tanto para el radar como para el ojo humano. Los investigadores y la industria de la aviación están trabajando para mejorar el entendimiento y predicción del fenómeno.

La FAA dice que ha instado a las aerolíneas a mejorar la capacitación y la comunicación sobre los riesgos de turbulencia en vuelo.

¿Qué tan peligrosa es la turbulencia?

Dependiendo de la gravedad de la turbulencia, las lesiones de pasajeros y tripulantes pueden ser significativas, pero muchas no son reportadas, señala Williams, ya que si se trata de heridas o problemas que no requieren al menos dos días de hospital, no ingresan en las estadísticas de la FAA. En diciembre, tras un incidente de turbulencias en vuelo cerca de Hawai, las autoridades informaron que más de 35 personas resultaron heridas, pero solo 20 de ellas debieron ser trasladadas a centros de atención.

Más allá de eso, los expertos señalan que si bien una fuerte turbulencia en vuelo puede alarmarnos, no es probable que haga que el avión se estrelle.

Por Scott Dance

(Traducción de Jaime Arrambide)

The Washington Post

The Washington Post