El colegio donde trabajaba el tío de Juan Pedro Aleart aseguró que no tiene denuncias por abuso en su contra

La denuncia del periodista rosarino Juan Pedro Aleart -que reveló los abusos sexuales de su padre y tío hacia él y sus hermanos- sigue generando conmoción en la ciudad santafesina. En este caso, el colegio Integral de Fisherton, institución en donde trabajó Helvio Vila, tío de la víctima, emitió un comunicado desvinculándose de la situación y explicando que “no tiene conocimientos de ninguna denuncia en su contra”.

Firmado por el Consejo Académico y la Asociación Mutual Integral Fisherton, el mensaje también asegura que Vila no trabaja más en la institución desde 2020, momento en el que renunció por su propia voluntad. “Frente a la denuncia pública del señor Juan Pedro Aleart queremos, ante todo, manifestar nuestro contundente repudio y estupor a los hechos relatados. Nos solidarizamos y acompañamos a Juan Pedro en este difícil momento”, expresa.

Juan Pedro Aleart habló sobre el abuso que él y sus hermanos sufrieron durante la emisión de su programa de noticias. Captura de Pantalla

Y continúa: “Con respecto a la participación de Helvio Vila (ex docente de la institución) en los hechos denunciados, hacer saber (sic) que desde el 2006, año en que la lista Padres en Movimiento asume la conducción de la Mutual y la participación en el Ifei (Instituto Fisherton de Educación Integral), y en gestiones sucesivas hasta la actualidad, la escuela no registra denuncia formal o informal alguna, sobre hechos de abuso protagonizados por él en ese período en actividades escolares . A través de la presentación de su renuncia, Helvio Vila dejó de ser docente de nuestra institución desde el 1/7/2020″.

Finalmente, según indica el diario La Capital, la institución “no fue requerida en forma directa por Juan Pedro, ni por la Justicia” en ninguna de las instancias judiciales que se llevaron a cabo, pero que de todas formas “se ponen a disposición de la justicia” para continuar con el curso legal de la causa.

La denuncia de Aleart

Al inicio de la última transmisión de De 12 a 14 (El Tres) -uno de los tradicionales noticieros de Rosario- el pasado jueves, el periodista Juan Pedro Aleart reveló los episodios de violencia intrafamiliar y abuso sexual que sufrieron él y sus dos hermanos desde que eran chicos.

Además de referirse a violencia física, psicológica y emocional hacia toda la familia, el periodista contó que denunció a su padre y le instauró una prohibición de acercamiento tras años de abusar sexualmente de su hermana menor. “Lo que buscábamos era que mi hermana pudiera estar más tranquila. Cada vez que se lo encontraba, ella temblaba de miedo”, explicó, antes de completar: “Mi padre fue notificado de esta denuncia penal hace tres semanas. Y al no querer enfrentar todo lo que había hecho, la atrocidad que había cometido, decidió quitarse la vida”.

Por otro lado, se refirió al caso particular que vivieron él y su hermano. “Mientras todo esto ocurría, en mi casa, con un padre violento, abusador, con una madre víctima, cómplice, donde estaban naturalizados los abusos, un tío en quien yo confiaba, que cumplió el rol de padre en muchas situaciones, se aprovechó del contexto de vulnerabilidad extrema en el que estaba yo y abusó sexualmente de mí y de mi hermano desde los seis años en adelante”, relató.

Y continuó: “Esta persona, que se llama Elvio Vila, fue la primera persona que denuncié en todos este proceso judicial. Lo denuncié a fines de 2022. Para mi, hacer la denuncia fue muy difícil. Pero la hice. Me llevó mucho tiempo aceptarlo, fueron muchos meses de depresión. Presenté un montón de pruebas. Entre ellas, tres informes psicológicos de dos profesionales distintos. Todos los indicadores de abuso me dieron positivo. Mi hermano declaró haber sufrido abusos sexuales de la misma manera que lo sufrí yo”. “Y como si fuera poco, Elvio Vila también abusó a dos exalumnas del Instituto Fisherton de Educación Integral. Ambas lo denunciaron penalmente. Sus compañeras también fueron a declarar. Éramos cuatro en total las víctimas”, agregó, diferenciándose del comunicado emitido posteriormente por el colegio.

“Con todo esto, un fiscal decidió llevarlo a audiencia imputativa. Y la Justicia de la provincia de Santa Fe, dos jueces, me dijeron que todo lo que les estaba contando era creíble y fundado. Pero que había prescripto. Y por lo tanto esta persona que abusó de mí, incluido mi hermano y otras personas más, iba a quedar en libertad. Es decir, el Estado me reconoce que todo esto pasó pero no puede hacer nada por mí ni por ninguna de las víctimas”, lamentó.

Según informó el Ministerio Público de la Acusación (MPA) a La Capital, Vila tiene una denuncia en su contra por los cargos de “abuso simple”. Esta fue realizada en 2023 por una persona ajena al círculo familiar y en jurisdicción de otra provincia.

