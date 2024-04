Fue a hacerse una intervención quirúrgica en la rodilla izquierda, despertó de la operación y tenía ambas intervenidas

Escuchar

Un hecho insólito tuvo lugar este viernes en una clínica de la localidad Villa Elisa, ubicada a 15 kilómetros de la ciudad de La Plata: un joven de 24 años ingresó al quirófano para operarse una rodilla, pero cuando despertó se enteró de que le habían intervenido ambas.

El chico identificado como Benjamín Roldán, oriundo de La Plata y empleado del Servicio Penitenciario ingresó a la Clínica San José. Allí tenía programada una cita para recibir una intervención quirúrgica en la rodilla izquierda debido a una rotura de ligamentos. Sin embargo, cuando despertó de la anestesia observó que ambas rodillas aparentaban haber sido intervenidas por los médicos del lugar: la izquierda que era la que efectivamente necesitaba una operación y la derecha.

Benjamín Roldán con ambas rodillas intervenidas Crédito: El Día

En diálogo con el medio local El Día, Matías Roldan, primo del joven afectado y quien lo acompañó en la intervención, indicó: “ Mi primo está con un cuadro de estrés terrible, nadie nos dio una explicación coherente ”. Según contó el familiar, una vez que la operación terminó y el joven despertó de la anestesia y fue trasladado desde el quirófano hasta una habitación.

“Sólo nos dijeron que tenía un punto de sutura en la rodilla derecha, que se habían confundido, pero que igual habían escuchado un chasquido en esa rodilla y por eso se equivocaron”, relató Matías y siguió: “Estuvimos desde las 8 de la mañana hasta cerca de las 20 para que le den el alta y no le acercaron ni agua para tomar. Además de que le operaron las dos rodillas, nadie vino a decirnos cómo es el postoperatorio, si mi primo puede comer o tomar algo, qué medicación tiene que tomar y cuándo. Es una vergüenza lo que hicieron”.

Sobre las palabras del traumatólogo que llevó adelante el proceso contó que sólo les explicó que había sido un error, pero que no les aseguró que no haya habido una intervención en la pierna equivocada.

“Nos dicen que en 15 días mi primo va a volver a caminar, pero antes de operarlo ya le habían anticipado que tenía que tener un mes de reposo. Ahora con esto no sabemos qué va a pasar”, enfatizó el familiar con preocupación.

Por otro lado, expresó: “Encima creemos que lo anestesiaron dos veces, porque si la operación iba a tardar 40 minutos y él estuvo 3 horas en el quirófano, calculamos que le tienen que haber reforzado el sedante. Mi primo sólo se acuerda que le inyectaron la epidural”.

Y reclamó: “Vamos a iniciar acciones legales por mala praxis, pero porque además el trato humano dejó mucho que desear. Sólo pidieron disculpas y durante todo el día nadie apareció en la habitación. Fui varias veces hasta la administración y nadie sabía decirme nada. Nos dieron una historia clínica muy básica donde no explica demasiado qué fue lo que hicieron y nos dijeron que en 48 horas, es decir el domingo, nos van a entregar una historia clínica completa. Esperemos que sea así. El médico sólo vino a pedir disculpas y no apareció más”.

Además destacó que el damnificado estaba esperando a la operación para poder reincorporarse al trabajo. También señaló que Roldán tiene una vida “bastante activa”.

“Ahora no sabe si lo que le hicieron en la rodilla sana lo va a perjudicar en algo. Cuando pueda caminar va a tener que hacerse estudios para ver qué le hicieron, porque no confiamos en lo que nos dicen”, lamentó el familiar.

LA NACION intentó comunicarse con la clínica para consultar sobre el caso, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta por parte de las autoridades.

Un hombre fue a operarse de la vesícula en Córdoba, se equivocaron y le hicieron una vasectomía

Algo similar le ocurrió a Jorge Base, un hombre de 41 años que fue a realizarse una operación de vesícula al Hospital provincial Florencio Díaz de Córdoba, pero los médicos a cargo de la intervención quirúrgica cometieron un error y le realizaron una vasectomía.

Jorge Base Gentileza: El Doce

El paciente tenía programada la operación de vesícula para el martes de la semana pasada, pero desde el lugar reprogramaron la cita para el miércoles 28 de febrero a las 9 de la mañana. Apuntan a que el cambio de fecha fue la razón del equívoco.

“Estoy con bronca e impotencia porque lo que hicieron ya lo hicieron, no tiene retorno. Lo que te pasa por la cabeza es un sinfín de preguntas. No me explico cómo pueden llegar a una negligencia de esa manera, a un error tan grande”, expresó Base en diálogo con El Doce.

Además aseguró que le arrebataron “uno de sus deseos más grandes”. Aunque es padre de dos varones junto a su pareja, quería tener una hija mujer en un futuro.

