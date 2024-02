escuchar

La actriz alemana Nastassja Kinski -reconocida por sus papeles en “Tess” (1979) y “Paris, Texas” (1984)- le pidió a la cadena pública Norddeutscher Rundfunk Fernsehen (NDR) que deje de emitir el episodio “Reifezeugnis“ de la serie policial “Tatort” (en español, ”En el lugar del crimen”) en el que ella aparece desnuda siendo menor de edad.

La novela se emitió en el año 1977, cuando la actriz tenía 15 años y aún no era reconocida. De esta forma, los abogados de Kinski solicitaron que o bien se eliminen las escenas o se deje de transmitir ese episodio en específico.

Por su parte, la cadena de televisión se comprometió a responder a la actriz. Sin embargo, el capítulo en cuestión se convirtió en uno de los más exitosos de la tira, en parte debido a las escenas con Kinski, que -según afirma el canal en su página web- “se convirtieron en una leyenda” y en una “iniciación sexual para muchos adolescentes”. En esa oportunidad, la actriz interpreta a una alumna de 17 años que tiene una relación con su profesor, y después finge una violación tras asesinar a un compañero de clase que había querido abusar de ella.

“Nastassja Kinski estaba en la práctica sin acompañamiento en el set cuando se rodaron las escenas. Es penoso que, después de numerosos escándalos #MeToo en el cine y la televisión se sigan describiendo unos desnudos de una menor como el momento de despertar sexual de muchos hombres”, afirmaron los letrados a la prensa alemana, y precisaron que, por su corta edad, la actriz no podía consentir grabar una escena desnuda.

Sin embargo, esa no fue la primera vez que la actriz protagoniza un desnudo siendo menor de edad. Poco tiempo después de comenzar a trabajar como modelo en Alemania, y con sólo 13 años, debutó en la película “Falso movimiento” (que más tarde se convertiría en la primera cinta en la que trabajó junto con el director Wim Wenders), en donde apareció en topless. Un año después, realizó su primer desnudo frontal en la película de terror británica “La monja poseída” (1976). Años más tarde, con 17 años, protagonizó el drama erótico “Así como eres” (1978), que generó diversas polémicas por abordar el tema de una relación entre un adulto y una menor, y contar con numerosas escenas de desnudos.

La actriz en la década de los 80. Richard Avedon

“Si hubiera tenido a alguien que me protegiera o si me hubiera sentido más segura de mí misma, no habría aceptado ciertas cosas, como los desnudos. Y por dentro me estaba destrozando”, consideró hace un tiempo la actriz durante una entrevista con la revista “W”.

