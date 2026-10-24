El comunicado del colegio en que estudian las alumnas denunciadas por bullying en Catamarca

El Ministerio de Educación y Trabajo de Catamarca inició un sumario contra el Colegio Pía Didoménico tras la difusión de un caso de bullying y hostigamiento contra una alumna de sexto año en un viaje de egresados a Bariloche. Tras conocerse lo ocurrido, la institución aseguró en un comunicado oficial que actuó con “responsabilidad y celeridad”.

La investigación sobre el caso tomó notoriedad pública luego de que una de las agresoras de la víctima difundiera un video en redes sociales admitiendo las burlas y agresiones sistemáticas que hacían a la adolescente.

En su cuenta de Instagram, la adolescente contó: “La mina empezó a llorar, como si le hubieran matado a la madre al frente. Nosotras no parábamos, los chicos tuvieron que decirnos ‘se están yendo al choto, paren’. Sí, la verdad, nos fuimos un poco al choto bardeándola con el video, pero que se cague”.

El relato de una de las agresoras

En la misma grabación, la estudiante admitió hostigamientos ocurridos en un boliche y burlas vinculadas a la filtración previa de material íntimo de la víctima, un episodio originado en abril cuando compañeros accedieron sin autorización a su teléfono celular.

“Le dio un brote psicótico, se sacaba los pelos y yo lo disfrutaba”, afirmó al describir las consecuencias emocionales del acoso sobre su compañera, un hecho que generó revuelo en la comunidad local. “Agarré todo el vaso, la miré y le hice esto; me quedo así hasta que no se vació el vaso, no se lo dejé de tirar encima; la mina no hacía nada, estaba así mientras le caía toda el agua”, agregó.

También indicó que el maltrato era constante: “Cada vez que teníamos oportunidad de bardearla, la barbeábamos; cada vez que pasaba por al lado le gritábamos podrida”.

El comunicado del colegio tras lo ocurrido

El comunicado del colegio

Ante la repercusión de las imágenes, las autoridades del colegio emitieron un comunicado oficial donde afirmaron que actuaron con responsabilidad y celeridad desde el momento en que tomaron conocimiento de los hechos.

“Desde entonces, se ha trabajado de manera articulada con las autoridades ministeriales pertinentes, conforme a sus respectivas competencias y al marco normativo vigente, a fin de propiciar las intervenciones y acciones de acompañamiento necesarias”, sostuvieron.

También agregaron: “La institución reafirma su compromiso con el cuidado integral de sus estudiantes, priorizando el respeto por sus derechos, su intimidad y su dignidad, así como la protección de su bienestar psicológico y emocional”.

Aun así, el accionar institucional recibió cuestionamientos debido a que allegados a la estudiante afectada señalaron que el personal docente tenía conocimiento previo de la situación en el aula.

En paralelo, según informó el medio local El Ancasti, estudiantes y padres llevaron a cabo una sentada pacífica frente al establecimiento para expresar su respaldo a la alumna afectada, exhibiendo carteles con la leyenda “Las mujeres no olvidamos lo que la Justicia ignora”.

En el plano judicial, los hechos motivaron la apertura de dos expedientes en los tribunales provinciales. Por un lado, la Fiscalía Penal Juvenil a cargo de Guillermo Narváez imputó a tres adolescentes por la presunta producción y distribución de representaciones sexuales explícitas de una persona menor de 18 años. Por otro lado, de acuerdo con lo informado por El Esquiu, la Fiscalía de Instrucción Nº7 encabezada por Paola González Pinto conduce una pesquisa centrada en el hostigamiento sistemático y el impacto psicológico del acoso.

Como consecuencia de estas repercusiones, la cartera educativa provincial inspeccionó el colegio, requirió un informe detallado en un plazo de 24 horas y resolvió avanzar con el sumario administrativo para evaluar sanciones enmarcadas en la normativa vigente.