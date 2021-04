El conmovedor gesto del dueño de una librería cuando un niño le pidió útiles escolares

Toda la secuencia fue observada por Pablo Peñaloza, un vecino de San Rafael, Mendoza, que se encontraba en la librería Dino cuando un niño de no más de 8 años ingresó al local a pedir útiles para poder asistir a la escuela.

Entonces, Mauricio, el dueño de la librería, tomó la determinación de ayudar al chico con todo lo que fuese posible. “Salió proyectado camino a las estanterías”, describió el testigo del gesto solidario en una publicación en su perfil de Facebook.

Según el diario mendocino Los Andes, el librero acompañó al chico al depósito y le ofreció cuadernos, lápices, tijera, sacapuntas y hasta una cartuchera para que no tuviera todo tirado dentro de una bolsa. Antes de salir del local, el niño se dio vuelta y le dijo: “¡Gracias Señor!”.

“Hechos que trascienden. Por casualidad del tiempo presencié esta mañana un hecho que alienta a seguir empujando para el lado correcto. El dueño de la librería Dino (tercera cuadra de Libertador) dejó entrar en su local un niño que pedía, no plata, no comida. Entró a pedir útiles para poder ir a la escuela (literales palabras del niño de no más de 8 años)”, describió la escena esta persona.

“El señor dueño de dicho local salió proyectado camino a las estanterías y llenó una bolsa al son de la pregunta ‘¿qué más necesitás?’ Tuve que expresarle mi admiración, y recomiendo el lugar donde seguro habrán pasado más hechos como este, solo que esta vez yo lo presencié”, expresó, y se rindió en admiración por el dueño del local, “¡Me saco el sombrero ante usted don Dino librería!”.

