El desgarrador relato de la mamá de Santino Godoy, el nene que participó de un spot nacional de vacunación y murió por una neumonía bilateral

En medio de la conmoción por la muerte de Santino Godoy Blanco, un niño de 4 años que falleció por una neumonía bilateral, la madre del menor denunció al Hospital Municipal Dr. Raúl F. Larcade, de San Miguel por mala praxis en el diagnóstico y asistencia de su hijo. “Tuve que correr con Santino a upa porque se estaba muriendo en mis brazos”, expresó.

“Lo único que me decían era que Santino no salía del paro, hicieron todo lento”, denunció Agustina Blanco en diálogo con LN+, sobre el tratamiento y asistencia que recibió su hijo en el Hospital Municipal Dr. Raúl F. Larcade, de San Miguel.

La familia denuncia que en el hospital de la localidad bonaerense de San Miguel recibieron dos diagnósticos previos errados que demoraron la adecuada atención de la infección pulmonar que hizo que el menor falleciera.

Entre lágrimas la madre del niño relató a LN+ la secuencia de los hechos iniciada el miércoles pasado cuando su hijo comenzó a levantar fiebre.

“Me fui al hospital porque me llamaba mucho la atención que no le bajara la fiebre y la enfermera que me atendió me dijo que le iba a poner pañitos para bajársela, pero que ese momento no lo iba a ver una doctora”, contó la mujer al explicar que su hijo estaba bajo un tratamiento previo de broncoespasmo, con un puf a la noche y otro a la mañana, y era tratado por un neumonóloga.

“Pero Santino venía mejorando, su último episodio había sido en julio. De hecho, ahora en diciembre su tratamiento bajaba la dosis. Le cuento esto a la enfermera y le digo que por el cuadro que tenía Santino y por su historia clínica yo no me iba a mover hasta que lo viera una doctora”, aclaró la madre.

“A las 2 horas vino una doctora y dijo que tenía una cuadro viral y que era laringitis que podía estar con fiebre alta de 5 a 7 días por ser un cuadro viral”, relató Blanco.

La mujer contó que regresó con su hijo de vuelta a su casa pero que Santino seguía con fiebre y no retenía los medicamentos que le habían indicado. Tras ello, a las horas debió regresar a la tarde al hospital y ante esta nueva consulta, le inyectaron dos fármacos.

Sin embargo, Santino no mejoraba y su madre reclamó una análisis de sangre, ya que el niño ya tenía puesta una vía en su brazo. “Apareció otra doctora y me dijo que en los cuadros virales no se hacían análisis de sangre y que era una gastroenterocolitis: otro diagnóstico”, detalló Blanco.

En el hospital, la pediatra descartó meningitis y lo auscultó. “Me dice que tenía broncoespasmo, que le escuchaba ruidos por todos lados. Le dije que lo había saturado en mi casa antes de salir y que saturaba mal. Llamó a enfermería e indicó que le pusieran oxígeno y pufs. Pasaron 10 minutos y no venía nadie”, precisó la madre, hoy más temprano en diálogo con Radio Mitre.

A los 20 minutos de cumplida la hora en la que dijeron que lo controlarían, el chico estaba peor, intentaba sacarse la máscara de oxígeno y darle besos a la madre, pero ya casi sin hablar. “La médica me dice que lo escuchaba peor y que iba a repetir urgente la serie de oxígeno y pufs. Vino la enfermera con tres saturómetros; ninguno funcionaba. Santi ya estaba más frío. Le dije a la doctora que por favor hagan algo”, manifestó la mujer.

Tras ello, la madre explicó ante LN+ que tuvo que llevar en brazos a su hijo al shock room, donde los médicos intentaron reanimarlo durante una hora y media. “Después supe que la terapia estaba vacía, que no estaba con un caso más grave”, reveló la mujer desconsolada. Y tras ello concluyó: “Lo podrían haber llevado a Santino y no lo llevaron”.

En la autopsia, de acuerdo con un primer informe, se determinó que Santino tenía “neumonía bilateral”. Aún no se identificó qué agente infeccioso provocó la enfermedad, según se indicó a LA NACION y se aguarda el informe forense final.

En el hospital, según consignaron fuentes oficiales a LA NACIÓN, está abierta la investigación administrativa para determinar cómo fue la atención que recibió el menor y determinar responsabilidades. Según se precisó, “las personas afectadas está preventivamente separadas de sus cargos”. Son médicos y enfermeros que estuvieron con Santino durante las consultas y la internación, según surgió también de la información aportada por la familia durante las reuniones con funcionarios de San Miguel.

A la par, avanza la investigación judicial. La denuncia recayó en la UFI de Flagrancia y Juicio Nº 22 de la localidad de Malvinas Argentinas.

Spot publicitario

En otro tramo de la entrevista, la madre comentó que el mes pasado Santino había grabado un spot oficial de la campaña nacional de vacunación contra la polio y el sarampión. Según contó su madre, la campaña publicitaria se dio a conocer días atrás y hace dos semanas había recibido el pago por la participación de su hijo. “Santino estaba feliz porque fuimos a comprar ropa, juguetes”, reveló la mujer.

Santino Godoy Blanco murió por una neumonía bilateral, los padres denuncian mala praxis

El pequeño llegó a participar del spot por un aviso en Instagram que lanzó la agencia de publicidad a cargo de la convocatoria de los chicos. Según contó Blanco a LA NACIÓN, envió las fotos de Santino a la búsqueda que habían lanzado en Instagram. “Resultó que era para la campaña de vacunación”, señaló.

