Entre abrazos y apretones de manos, Chris Martin y Dakota Johnson se despidieron de Buenos Aires

Luego de revalidar su romance con el público argentino con diez recitales en el estadio Monumental y declarar su amor por la Argentina, Chris Martin, Dakota Johnson y el resto de los integrantes de Coldplay dejaron este miércoles el país con destino a Los Ángeles. Durante sus últimas horas en la ciudad, el líder de la banda británica y la actriz estadounidense aprovecharon el tiempo que la banda necesitó para cargar los equipos y decidieron hacer una parada técnica en el barrio de Palermo.

Chris Martin y Dakota Johnson, al momento de abandonar el Faena Grosby Group

De remera gris y gorra blanca y azul Francia, Martin se mostró sonriente durante toda la despedida. Primero se lo pudo ver abrazando a los trabajadores del Hotel Faena, donde se hospedó durante las tres semanas que se extendió su estadía. Luego, no escatimó sonrisas para los fanáticos que se acercaron hasta el lugar y para quienes se vieron sorprendidos por la presencia del cantante.

Siempre cerca de Martin se la pudo ver a la hija de Don Johnson y Melanie Griffith. Enfundada en un buzo oversize color ladrillo y detrás de unas grandes gafas negras, Dakota optó por un outfit cómodo para encarar las horas de vuelo que separan Buenos Aires de la ciudad insignia de la industria televisiva y cinematográfica.

Mientras los integrantes de Coldplay se fueron directo al avión para cargar los equipos y ultimar los detalles técnicos de la partida, la pareja optó por hacer una última pasada por Palermo para comer algo. Durante ese último paseo también se mostraron, como lo hicieron durante toda la visita, relajados y atentos. La banda y la protagonista de Cincuenta sombras de Grey dejaron el país durante las primeras horas de la tarde.

El cálido paso de Dakota Johnson por la Argentina

Dakota Johnson se sumó a la gira de Coldplay para los últimos shows y su presencia en la ciudad -y en el estadio de River- no pasó desapercibida. Primero, la actriz se mostró paseando por San Telmo, donde compró vino orgánico y se sacó fotos con la dueña del local. Luego, disfrutó del noveno show de la banda y los fanáticos enloquecieron al verla.

El martes por la noche, día en el que Chris Martin, Jon Buckland, Guy Berryman y Will Champion le decían adiós a Buenos Aires, también dijo presente y conmovió a todos mientras sonaba “Fix you”, uno de los temas favoritos del público.

Dakota Johnson Gentileza Paula Clabellino

En un video que compartió la cuenta de Twitter @dakotaj_updates se pudo ver a Dakota balanceándose de un lado a otro con una bebé en brazos. La pequeña tenía auriculares para protegerse de los ruidos fuertes y sostenía un vaso de plástico. Por su parte, la actriz la entretenía moviendo las manos mientras de fondo se escuchaba la voz de Chris Martin y los gritos del público.

Dakota Johnson en el último show de Coldplay en Buenos Aires

Palabras de amor

Chris Martin no es afecto a dar entrevistas, mucho menos durante las giras de Coldplay. Sin embargo, el inglés brindó una extensa nota realizada por Juana Viale y Bebe Contepomi junto a su compañero de banda, el guitarrista Jon Buckland, que salió al aire en Telenoche y en la que elogió al público argentino, habló de su versión de “De música ligera” y vaticinó una peleadísima final entre Argentina e Inglaterra, de cara al Mundial de Qatar.

“ Hace tres semanas que estamos en Buenos Aires. Estamos muy felices de estar acá, y la razón por la que aceptamos brindar esta entrevista es para decir ‘gracias’, porque fue un momento muy especial para nosotros ”, comenzó explicando el cantante. “Siempre amamos estar en la Argentina, pero esta vez se sintió como si hubiésemos desbloqueado un nuevo nivel. Quizá se deba a que ahora todo es un poco más loco, y porque el poder del amor y la dicha son aún más importantes”, agregó.

Juana Viale y Bebe Contepomi junto a Chris Martin y Jon Buckland

“ Vinimos a agradecer. Todos fueron tan amables con nosotros desde que llegamos... El público argentino es el mejor del universo. No tengo palabras para expresar cuánto nos cargan de energía para seguir adelante con lo que amamos hacer e ir a otros lugares donde no es tan fácil lograr que la gente se abra. Por eso estamos tan agradecidos y no vemos la hora de volver ”, indicó Martin. Y reforzó: “Para nosotros, como banda, cuando tocamos acá es como cargar tu teléfono con energía: nos da todo lo que necesitamos para ir alrededor del mundo”.

Chris Martin y Jonny Buckland, durante la entrevista emitida por Telenoche

Para el final, Contepomi le propuso que se juegue y dé su vaticinio de cara al Mundial de Fútbol de Qatar. “Creo que Inglaterra y Argentina van a llegar a la final. Vamos a empatar 3 a 3 en tiempo reglamentario. Dos goles más de cada uno y después, la definición por penales. Nadie va a errar un penal. Y entonces, van a tener que hacer algo extra”, comenzó relatando emocionado. Y finalizó: “El juego va a durar 10 años y eventualmente van a decidir compartir la copa. Y después, todo el mundo va a mirar y decir: ¡Un momento... Es una gran idea. ¡Seamos amigos! Y Argentina e Inglaterra van a arreglar todos los problemas del mundo’”. Volviendo a la realidad, Martin reconoció: “Lionel Messi es el mejor de todos los tiempos... Así que eso es una desventaja”.

