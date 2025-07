El duro reclamo de Valentina Bassi a los senadores por la ley de emergencia en discapacidad: “Dejen de ver números y empiecen a ver personas”

La actriz Valentina Bassi realizó un duro reclamo a los senadores que sesionan este jueves por varios proyectos, entre los cuales se encuentra el de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Bassi se acercó a la marcha que se realiza frente al Congreso por la sanción del proyecto que declara la emergencia hasta 2027 y que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados. “Es importante que los senadores dejen de ver números y empiecen a ver personas”, declaró Bassi en diálogo con LN+.

La actriz habló sobre su hijo, Lisandro, que tiene autismo, y para el cual realizó una película este año, llamada Presente continuo, junto al padre de Lisandro y director, Ulises Rosell. Bassi destacó la importancia del financiamiento del Estado de las prestaciones en discapacidad que disminuyeron durante la gestión de Javier Milei y pusieron en alerta a todo el sistema de terapeutas, prestadores de transporte, centros de día e institutos educativos.

“Estamos necesitando que los senadores hoy aprueben la ley de emergencia en discapacidad. Hay muchas personas con discapacidad que se están mostrando porque es la única forma de ver que, detrás de las decisiones del Senado, hay personas. No hay números. Hay personas. Y las personas con discapacidad la están pasando muy mal”, señaló Bassi.

Valentina Bassi junto a Lisandro, su hijo con autismo Prensa

El proyecto contempla la actualización de los aranceles y el pago de una compensación económica a los prestadores por los aumentos no percibidos. De no aprobarse, las escuelas especiales, donde cursan más de 107 mil alumnos.

En una entrevista con LA NACION, la actriz había contado sobre el momento en el que se enteró de que su hijo tenía autismo y cómo los médicos llegaron a esa conclusión tras varios diagnósticos erróneos. “Fue bastante de a poco. Ahora los diagnósticos se hacen más temprano, pero cuando Lisandro tenía dos años, no sucedía eso. De hecho, el primer diagnóstico fue Trastorno Generalizado del Desarrollo (TGD)”, detalló.

Bassi postergó su trabajo por muchos años para ofrecerle lo mejor a Lisandro en cuanto a tratamientos. Por ello pasó a hacer teatro, para estar con su hijo durante el día y trabajar de noche. Allí, había hablado de que la discapacidad “está en emergencia hace un montón de años”.

“A veces tengo la sensación que, hasta que no te pasa, no lo entendés. Hasta que no tenés una persona o hijo con discapacidad, o vos mismo tenés una discapacidad, no entendés el quilombo que es. Por eso necesitan apoyos. Las personas con discapacidad tienen derechos, no privilegios”, explicó Bassi este jueves en la marcha.

Valentina Bassi en LN+

Y continuó: “No es un privilegio para mi hijo ir a una escuela especial con profesionales que se prepararon muchos años para darle a mi hijo las herramientas para desenvolverse en la sociedad. Es un derecho por su condición. Y como es un derecho, no puede depender del bolsillo de las familias. Lo mismo pasa con un montón de personas. No es un privilegio ir a una terapia de rehabilitación para ver si puede caminar porque tiene una parálisis cerebral. Tiene que haber igualdad de posibilidades”.

La actriz comentó que muchas madres de niños con discapacidad le escribieron comentándole el mal momento que están pasando debido a los recortes. La aprobación de la ley, insistió, les permitía “subsistir y sacar la cabeza del agua”.

Sesión en el Senado de la Nación, el 10 de Julio del 2025 hernan-zenteno-5068

“Si cierran las escuelas especiales, ¿a dónde van esos pibes? Cada escuela tiene 150 pibes. Y el apoyo lo necesitan hoy, porque mañana ya es tarde. Si una persona necesita medicación o terapia, es ahora, porque mañana, ya fue. La ley permitiría los mínimos apoyos para poder subsistir", comentó.

En la entrevista con LA NACION, la actriz había comentado la importancia de la red de apoyo que se formó alrededor de Lisandro para que se encuentre bien. “La sensación que yo tengo es que mientras esté su familia, su escuela, su acompañante terapéutico, no necesita nada más. Y eso para mí es un refugio”, compartió.

Este jueves en la marcha, Bassi remarcó su pedido a los senadores: “Es importante ponerse en los zapatos del otro un ratito. Les pido a los senadores: hoy voten la ley de emergencia. Siempre tuvimos que defender nuestros derechos, pero hoy estamos en una situación muy frágil. Pido un poco de empatía”.