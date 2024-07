El gobierno de la Ciudad denunció a L-Gante y al streamer Joaco López por promocionar apuestas en sitios ilegales

Escuchar

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en conjunto con la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA), presentó ante la Justicia porteña una denuncia contra el cantante Elián Ángel Valenzuela, más conocido como “L-Gante”, y contra el streamer Joaquín López por promocionar a través de sus redes sociales apuestas de juegos de azar en plataformas ilegales.

Según informó la administración porteña en su página oficial, ya había intimado a otros influencers y famosos con el fin atacar la problemática de la ludopatía infantil. Entre los notificados se encuentran Florencia Peña, Flor Vigna, Flavio Azzaro, y varios participantes del reality televisivo Gran Hermano, como Juliana “Furia” Scaglione. La denuncia fue presentada ante el Fiscal General de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques.

Por su parte, el jefe de Gobierno, Jorge Macri, señaló: “Acá no hay grises, que un chico apueste y que tenga acceso a una plataforma legal o ilegal de apuesta es un delito y lo vamos a combatir siempre. Y con la firmeza y la dureza que nos caracterizan, no vamos a permitir que los casinos estén en el bolsillo de nuestros hijos. Esta es una adicción nueva que nos golpea, que requiere un abordaje integral, conjunto, y hoy estamos dando un primer paso en este sentido y siendo muy firmes. Con los chicos, las apuestas no. Le decimos a las familias que no están solas, que estamos para acompañarlos, y que tenemos un desafío inmenso, que es cuidar la salud emocional y psicológica de nuestros chicos”.

Desde la Ciudad justificaron la decisión asegurando que, previamente, se advertía por medio de cartas documento a influencers que promocionaban juego ilegal, pero que, a partir de que existe mucho más conocimiento sobre el tema, corresponde una denuncia penal porque se promueven este tipo de acciones aún sabiendo de qué tratan.

A su vez, el gobierno porteño cerró la inscripción a nuevas licencias para operadores de apuestas y suspendió convenios. También presentaron 18 proyectos de ley en conjunto con escuelas, ONGs, clubes y familias para atacar la ludopatía infantil a través de medidas educativas y de salud.A la vez se avanza contra los sitios de apuestas ilegales. Tras un encuentro con Jorge Macri, la Fiscalía General definió que habrá un espacio especializado en el tratamiento del juego ilegal.

LA NACION