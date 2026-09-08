El Gobierno publicó un comunicado tras los resultados de las pruebas PISA 2025

El Gobierno publicó este martes por la mañana un comunicado tras conocerse los resultados de las pruebas PISA 2025, que revelan que menos de uno de cada 12 alumnos en la Argentina alcanza el nivel básico en todas las materias.

A través de un texto difundido en redes sociales, el Ministerio de Capital Humano señaló a las gestiones anteriores, en particular al kirchnerismo, por el retroceso de la Argentina en estas evaluaciones. “Si bien los resultados se inscriben en una tendencia global de estancamiento y descenso, en la Argentina el retroceso se produce sobre un punto de partida que ya era bajo y evidencia una situación crítica en los aprendizajes”, se indicó.

Tras ello, la cartera que comanda Sandra Pettovello agregó: “El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, informa que, tras conocerse los resultados de las evaluaciones PISA 2025, reafirma el compromiso con la transformación del sistema educativo mediante políticas estructurales enfocadas en aprendizajes fundamentales”.

Asimismo remarcó que la prueba “refleja el impacto de las trayectorias escolares iniciadas en 2013″.

“En nuestro país, los datos evidencian una situación crítica en los aprendizajes como consecuencia de las últimas gestiones de gobierno. Estos resultados se inscriben en una tendencia mundial: son los más bajos desde la primera edición del programa impulsado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en el año 2000″, sumó.

Capital Humano mencionó que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) “detectó un fenómeno global al que denominó ‘lectores apresurados’, estudiantes que responden en forma rápida e incorrecta, conducta que casi se duplicó entre 2018 y 2025″.

Otro tramo del comunicado dijo que esta tendencia no explica por sí sola la caída de la Argentina en el desempeño de las pruebas PISA y, en ese marco, acusó al kirchnerismo: “Se suma una responsabilidad concreta, el estado de la educación es consecuencia directa de una cultura educativa instaurada durante años por los gobiernos kirchneristas, que deterioraron cada sector del sistema”.

Por último, el ministerio elogió las políticas educativas implementadas por el gobierno de Javier Milei, que asumió en diciembre de 2023, como el Plan Nacional de Alfabetización y el Plan Nacional de Matemática.

“El primero está orientado a fortalecer los aprendizajes desde los primeros años de escolaridad y a garantizar que todos los estudiantes del país puedan leer, comprender y producir textos de acuerdo con su edad. El segundo está enfocado en fortalecer de manera prioritaria las capacidades numéricas de los estudiantes de todo el país para que ningún chico quede rezagado”, cerró el mensaje oficial.

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