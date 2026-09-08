Hay alerta amarilla por nevadas, vientos y Zonda para este martes 8 de septiembre: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por nevadas, vientos y Zonda para este martes 8 de septiembre. En total, habrá siete provincias afectadas. Según precisó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, este nivel de advertencia implica la posibilidad de que se registren “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

La alerta amarilla por nevadas regirá en el oeste de La Rioja, Catamarca y Salta. En esas zonas se esperan nevadas y chaparrones de nieve, con acumulaciones de entre 15 y 25 centímetros. La situación estará acompañada por vientos intensos, con posibilidad de viento blanco y reducción de la visibilidad.

Frente a estas condiciones, el SMN recomienda evitar salir y, si es necesario circular, utilizar vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve. Además, aconseja revisar el estado de techos, canaletas y desagües para que puedan soportar la acumulación de nieve, ventilar los ambientes para evitar la acumulación de monóxido de carbono y contar con alimentos no perecederos y agua potable.

Las alertas emitidas por el SMN para este martes 8 de septiembre SMN

A su vez, la alerta amarilla por vientos alcanzará el noroeste de San Juan, el oeste de La Rioja y Catamarca, sectores del noroeste de Tucumán, el oeste de Salta y Jujuy. En el área cordillerana se prevén vientos del sector oeste con velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden alcanzar los 100 kilómetros por hora en los niveles más altos. En el resto de la zona afectada soplarán desde el norte, a velocidades de entre 35 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora.

Ante este panorama, el organismo aconseja evitar salir, retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados y mantenerse alejado de puertas y ventanas. También recomienda no refugiarse debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes y conducir con precaución.

Por otra parte, rige una alerta amarilla por viento Zonda en sectores del sur y del norte de Mendoza, el centro de San Juan, La Rioja y Catamarca, zonas del oeste de Tucumán y sectores del centro de Salta y Jujuy. Se esperan velocidades de entre 30 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora. Este fenómeno puede provocar una reducción de la visibilidad, un repentino aumento de las temperaturas y condiciones muy secas.

Para reducir los riesgos, el SMN recomienda evitar salir mientras se desarrolla el fenómeno y cerrar puertas y ventanas para impedir la entrada de polvo y aire caliente. Además, aconseja hidratarse, proteger los ojos y la nariz del polvo con anteojos y barbijo y no encender fuego.

El tiempo en CABA

Para este martes, el SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires tendrá una mínima de 7°C y una máxima de 16°C. El cielo estará ligeramente nublado por la mañana, despejado al mediodía, nuevamente ligeramente nublado por la tarde y despejado durante la noche. A lo largo de la jornada se prevén vientos de hasta 22 kilómetros por hora. Para el miércoles se espera un ascenso de las temperaturas, que continuará el jueves.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires, se pronostican una mínima de 4°C y una máxima de 16°C. El cielo estará ligeramente nublado por la mañana y despejado al mediodía, mientras que por la tarde volverá a presentar algo de nubosidad y se despejará por la noche. Para los demás días de la semana se espera que las condiciones se mantengan estables.

En Córdoba, las temperaturas oscilarán entre 5°C y 24°C; en Tucumán, se prevé una mínima de 6°C y una máxima de 21°C; en Santa Fe y Entre Ríos, los registros irán de 5°C a 21°C. En Jujuy y Salta, el termómetro se moverá entre 3°C y 22°C; en Misiones, alcanzará los 25°C, con un piso de 8°C; y en La Rioja, se esperan valores de entre 7°C y 22°C.

En Santiago del Estero, se pronostican una mínima de 6°C y una máxima de 24°C; en San Luis, las temperaturas variarán entre 4°C y 23°C; en San Juan, el termómetro irá de 1°C a 22°C; y en Mendoza, se esperan registros de entre 2°C y 20°C. En Río Negro, la máxima llegará a 15°C, con una mínima de 3°C; en Chubut, los valores oscilarán entre 2°C y 16°C; y en Santa Cruz, se prevé un piso de 1°C y un techo de 9°C.