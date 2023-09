escuchar

ROSARIO.- Rosa y negro, como la camiseta del Inter Miami que, desde hace dos meses y medio, usa Lionel Messi. Esos son los colores del nuevo gusto de helado que es furor en Rosario, donde una tradicional cadena local decidió lanzar hace algunas semanas un nuevo sabor inspirado en el mejor jugador del mundo, hijo pródigo de la ciudad e ídolo indiscutido e indiscutible de la Argentina después de la obtención de la Copa del Mundo de fútbol, en diciembre pasado, en Qatar.

Morena Valente tiene 19 años y desde hace un año trabaja en uno de los locales que las heladerías Río tienen sobre la avenida Pellegrini, justo frente al Parque de la Independencia, en el macrocentro rosarino. Desde allí, a través de las paredes vidriadas del local, se ve parte de ese tradicional espacio verde de estilo francés y un sector de la cancha de Newell’s Old Boys, el club del que Messi es hincha y donde hizo parte de las divisiones inferiores antes de partir rumbo a Barcelona, con apenas 13 años.

Mousse de frambuesa granizada, el nuevo sabor que crece en popularidad Marcelo Manera - LA NACION

“El sabor se llama Inter Miami, pero ya todos le dicen ‘el gusto de Messi’. Vienen muchos niños chiquitos con la camiseta de Lionel, ven la gráfica del nuevo sabor y se enloquecen, quieren ese gusto antes de probarlo, solo por ser de Messi”, explica la joven vendedora con mucho orgullo. Y agrega: “Ojalá que se entere Leo de este homenaje”.

En una mesa cercana, Paula, que es clienta habitual del comercio, comparte un helado de media tarde con su hijo Teo, de seis años y fanático del fútbol y de la selección conducida por Lionel Scaloni. “Venimos seguido pero no sabíamos que estaba este nuevo gusto, vinimos hoy y Teo vio la gráfica y ahora está probando el sabor. Me parece una buena idea porque los chicos están enloquecidos con Messi, me da mucho orgullo que sea rosarino y cada vez que lo veo se me pone la piel de gallina por todo lo que hace”.

Lionel Messi, con la camiseta del Inter Miami JAMES GILBERT - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La historia

Andrés Ríos es el dueño de la cadena Río Helados, una marca muy tradicional en Rosario que abrió su primer local en 1972 y que hoy tiene 10 sucursales propias en la ciudad y en Funes, una localidad vecina que muchos rosarinos adoptaron para pasar sus fines de semana. “Hace un mes se nos ocurrió hacer un gusto que representara la nueva camiseta de Messi y lo logramos a través de una mousse de frambuesa granizada. Messi es rosarino, tengo un local frente al club donde se formó y Rosario es la capital nacional del helado artesanal: se alinearon los planetas y decidimos hacer este helado en su homenaje”, indica.

Según el empresario, el gusto, que se vende en los 10 locales y en principio es una edición limitada, “tiene un éxito tremendo entre los chicos”, que lo piden apenas ven en las pantallas del negocio una gráfica del capitán de la selección vestido de rosa y negro. “Es tremenda la cantidad de chicos que se enganchan, ven el rosado en la gráfica y piden el gusto de Messi, aunque tenga otro nombre, ya se lo conoce así, es algo muy divertido”, dijo, para agregar que la base es una frambuesa –”un gusto que habitualmente los chicos no comerían”, con el gancho del chocolate granizado.

Río Helados fue la cadena que lanzó el nuevo sabor Marcelo Manera - LA NACION

“Tenemos el mejor jugador del mundo y los mejores helados del país, son cosas buenas que nos llenan de orgullo y nos ayudan a mejorar la imagen de la ciudad, ojalá sea un punto a favor”, explicó Ríos.

Desde el otro lado de la vitrina, Valente asiente. Y agrega: “El sabor es riquísimo, apenas ácido por la frambuesa, pero el chocolate del granizado lo hace más dulce, lo recomiendo”. Desde su experiencia como vendedora, explica que los fines de semana el sabor se agota muy rápido y los baldes (que tienen entre 3 y 5 kilos) “vuelan”. “Me da orgullo, ojalá Leo se entere de que tanta gente lo quiere”, dice sin disimular esa emoción de sentirse parte del mismo lugar geográfico que hace 37 años vio nacer al mejor futbolista del planeta.

