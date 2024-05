El guardaespaldas de Lionel Messi mostró cómo es su duro entrenamiento para proteger al mejor jugador del mundo

Escuchar

La llegada de Lionel Messi a la Major League Soccer (MLS) revolucionó los Estados Unidos. Después de la espectacular presentación que le realizaron, muchos fueron los famosos internacionales que se acercaron a Miami para ver al Inter Miami. Además, se generó una revolución en cuanto al fútbol que no existía antes, en un país donde los deportes principales son otros. No obstante, en cada aparición pública del rosarino un tumulto de gente se le avalancha para una fotografía, firma o saludo, y para eso, el club de David Beckham le facilitó la custodia de un guardaespaldas bastante particular. Esta semana, Yassine Cheuko volvió a dar la nota, pero esta vez no por capturar a algún fanático, sino por mostrar el exigente entrenamiento que lleva adelante para mantener su físico.

Sin dudas, Lionel Andrés Messi es uno de los máximos exponentes del fútbol y a donde quiera que vaya tendrá fanáticos persiguiéndolo para una foto. Sin embargo, uno de los motivos por los que llegó a Miami fue para tener una vida más tranquila junto a su familia, a diferencia de lo que podía ser en Europa, Sudamérica o Arabia Saudita. Si bien pudo realizar actividades al aire libre en reiteradas oportunidades, todavía no puede pasar desapercibido y, menos aún, luego de conquistar títulos con su nuevo club.

En todo este contexto apareció la figura de Yassine Cheuko, su guardaespaldas personal que los acompaña todo el tiempo en los Estados Unidos y lo sigue en cada paso que da en su llegada al Chase Stadium. Lo divertido de verlo en los videos que se vuelven virales es que no le saca ni un segundo los ojos de encima y vigila el entorno del capitán de la Selección para que no ocurra nada fuera de lugar. Cada vez que un hincha invade el campo de juego rumbo al futbolista, es el primero en salir corriendo para salvaguardar la vida del argentino.

La historia de Yessine Cheuko es bastante particular por su pasado en las tropas norteamericanas con las que combatió en Irak y Afganistán, pero en algunas entrevistas y a través de sus redes sociales, dio a conocer de que es un fanático de las artes marciales. En ese sentido, mostró cómo es parte de su exigente rutina de preparación junto a su entrenador chileno.

Yassine Cheuko es el guardaespaldas de Lionel Messi ElCiudadano

En el fragmento compartido en Instagram en las últimas horas, Yessine, de torso desnudo, lanza unos golpes con los guantes de box puestos y luego unas patadas que recibe su coach con las manoplas puestas. No obstante, en los siguientes fragmentos, el entrenador Luan Aguirre también le devuelve algunos golpes y se nota la complejidad de este tipo de entrenamiento.

“Desde que llegué a Miami he estado entrenando con 𝗟𝘂𝗮𝗻 𝗔𝗴𝘂𝗶𝗿𝗿𝗲 𝗘𝗹𝗶𝗮𝘀, que se destaca en los deportes de combate”, escribió en el pie de la publicación, y luego añadió: “Su experiencia y dedicación han mejorado enormemente mis habilidades y técnicas de artes marciales. Su pasión por los deportes de combate es contagiosa, haciendo que cada sesión de entrenamiento sea desafiante y estimulante”.