Travis Robinson compartió imágenes del antes y después de su tratamiento para combatir la adicción a las drogas y los cambios resultan impactantes

Travis Robinson tenía una seria adicción a las drogas y, desde que se recuperó, comparte con sus seguidores inspiradoras imágenes de cómo cambió su vida.

En el primer posteo que hizo en su cuenta de Instagram, Robinson publicó una foto de cómo estuvo en su peor momento, junto a una foto actual. "Es realmente increíble que haya pasado de lucir así todos los días a tener una vida verdaderamente feliz y amorosa", escribió el joven. "Incluso tengo un trabajo de tiempo completo que amo absolutamente. La vida es realmente asombrosa", añadió.

Robinson era adicto a los opiáceos y las benzodiacepinas cuando le tocó ver a varios de sus amigos alejarse de él. Eso lo hizo tomar la decisión de rehabilitarse. Luego, comenzó un viaje que resulta muy inspirador. "Quería estar sobrio porque no estaba haciendo nada con mi vida, simplemente estaba sentado en la habitación de la casa de mi abuela, sin tener que pagar el alquiler o realmente tener responsabilidades", le dijo a LADbible .

"Una vez que vi a todos mis amigos de mi edad comenzar a graduarse de la universidad y cosas así, me hizo sentir como un perdedor, así que necesitaba cambiar", explicó el joven californiano. "Me puse en rehabilitación en San Juan Capistrano durante aproximadamente un año y medio, y desde entonces no consumí más drogas", añadió.

Robinson explicó que el camino a la sobriedad es extremadamente duro y que, durante los primeros tres meses, la pasó realmente mal. "Me daban ganas de volver a mi casa, no me gustaba estar ahí, pero no era capaz de rehabilitarme sin la ayuda de profesionales ", sostuvo.

Pasaron 700 días desde sus primeros días en rehabilitación y, a pesar de las dificultades, Robinson siente que el esfuerzo valió la pena. " Mi vida hoy es bastante buena . Diría que ahora tengo una vida 'normal': trabajo seis días a la semana, pago mis facturas, hablo con amigos y transmito en Twitch [una plataforma de streaming]".

Según su relato, ahora hace trabajo ambiental y se dedica al tratamiento de aguas pluviales, por lo que es considerado un trabajador esencial en el marco de la pandemia de coronavirus . "El mejor consejo que me dieron fue: 'No sabes nada. Nunca estuviste sobrio antes. Así que tomate un segundo para pensar que tal vez alguien sabe más que vos sobre esto'. Sé que eso puede sonar duro y cruel, pero todo es amor", dijo Robinson, que manifestó que dejarse ayudar por un tutor -alguien que estuvo en su mismo lugar y se rehabilitó- fue la mejor decisión que tomó.