Hay alerta naranja y amarilla por tormentas para este miércoles 11 de marzo: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja y amarilla por tormentas para este miércoles 11 de marzo. Según precisó el organismo, se esperan fenómenos meteorológicos adversos en distintas regiones del país y el aviso alcanza a 12 provincias del territorio nacional.

La alerta naranja por tormentas rige en Tucumán, el centro de Salta y el este de Jujuy. En estas zonas, el SMN indicó que el área será afectada por algunos fenómenos fuertes, algunas tormentas localmente severas, acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora. Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 80 milímetros, que pueden ser superados de forma puntual.

El organismo dependiente del Ministerio de Defensa señaló que este nivel de advertencia implica “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

Las alertas emitidas por el SMN para este miércoles 11 de marzo SMN

A su vez, la alerta amarilla por tormentas rige en Río Negro, el noreste de Chubut —en la zona de la Península Valdés—, el oeste de La Pampa, el este de Neuquén, Mendoza, el noroeste de Corrientes, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, el este de Salta y el centro de Jujuy. En toda esa región, el SMN indicó que se esperan tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 60 kilómetros por hora. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 70 milímetros, que pueden ser superados de manera puntual.

Frente a este escenario, el SMN recomendó que en las zonas bajo alerta naranja la población siga las indicaciones de las autoridades locales y permanezca en construcciones cerradas como casas o edificios públicos. También aconsejó salir solo si es necesario, retirar o asegurar objetos que puedan ser volados por el viento y preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos, radio a pilas, linterna y botiquín de primeros auxilios.

El clima en el AMBA

Para este miércoles, el SMN informó que la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires rondará los 26°C de máxima y los 19°C de mínima. Se prevé que el cielo esté algo nublado durante toda la jornada y que no se registren precipitaciones. Durante la tarde podrían registrarse vientos con ráfagas de hasta 41 kilómetros por hora y, para el resto de la semana, se esperan condiciones estables.

Pronóstico del tiempo para los próximos días en la ciudad de Buenos Aires SMN

En la provincia de Buenos Aires, en tanto, se espera una jornada con cielo algo nublado durante todo el día. La temperatura máxima será de 25°C y la mínima de 16°C. Por la noche podrían registrarse ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora y hacia los próximos días las temperaturas se mantendrán en niveles similares, aunque el lunes se prevé una suba más marcada.

En tanto, el organismo pronosticó en Córdoba una temperatura máxima de 27°C y una mínima de 16°C; en Tucumán, 21°C y 20°C; en Santa Fe, 30°C y 18°C; en Entre Ríos, 30°C y 18°C; en Jujuy, 22°C y 18°C; en Salta, 22°C y 18°C; en Misiones, 30°C y 21°C; en La Rioja, 26°C y 20°C; y en Santiago del Estero, 30°C y 20°C.

También se esperan 27°C de máxima y 19°C de mínima en San Luis; 29°C y 19°C en San Juan; 25°C y 17°C en Mendoza; 29°C y 20°C en Río Negro; 27°C y 20°C en Chubut; y 18°C de máxima con una mínima de 10°C en Santa Cruz.